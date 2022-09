Omer Karaevli wint eerste ronde GCL Rome, Hamburg Giants met Vrieling en Jochems vierde

Waar we vorige week nog konen genieten van mooie sport op het allerhoogste niveau in Valkenswaard is de Global Champions Tour deze week alweer neergestreken in Rome. Vanmiddag werd de eerste ronde van de GCL verreden waar de Turkse ruiter Omer Karaevli als winnaar uit de bus kwam. Hij eindigde nipt voor Daniel Deusser en Darragh Kenny. Jur Vrieling sprong ook foutloos en eindigde op een tiende plaats.

Omer Karaevli deed dit door Avant Toi (v. Quite Easy 958 ) foutloos rond te sturen in de winnende tijd van 67.93 seconden. Daniel Deusser kwam dichtbij maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. In het zadel van Jasmien vd Bisschop (v. Larino) klokte hij 68.02 seconden. Darragh Kenny werd derde. Hij maakte de top drie compleet door Volnay du Boisdeville (v. Winningmood) foutloos te finishen in een tijd van 70.05 seconden.

Jur Vrieling bracht in dit parcours over een hoogte van 1.55m Comme-Laude W aan start. De Comme Il Faut-zoon sprong heel overtuigend rond. De foutloze rit in een tijd van 76.13 seconden was uiteindelijk goed voor de tiende plaats.

Madrid in Motion voert klassement aan

Na de eerste ronde voert het team Madrid in Motion het klassement aan. Het team verloor vorige week hun toppositie in het algemeen klassement door de uitschakeling van Eric van der Vleuten. De beste vier teams mogen uiteindelijk rijden in Praag maar dat lijkt voor Madrid in Motion nu ver weg.

Toch laat het team zien waarom ze bij de top-vier horen want ze voeren de ranglijst na de eerste ronde van vandaag aan. Angelica Augustsson Zanotelli finishte foutloos én snel met Kalinka Van De Nachtegaele (v. Epleaser van T Heike). De vier strafpunten van Mark McAuley en GRS Lady Amaro (v. Amaretto D Arco) waren onverdiend maar speelden geen rol. Dankzij zijn razendsnelle tijd staat Madrid in Motion bovenaan.

Hamburg Giants vierde

Hamburg Giants deed vandaag ook goede zaken. Kevin Jochems heeft dit jaar de paarden van SF Equestrian onder het zadel gekregen. Dankzij deze paarden rijdt Jochems voortaan ook mee in de Global Champions Tour-wedstrijden. Vandaag mocht hij samen met Jur Vrieling strijden voor de Hamburg Giants in Rome. Jochems zag helaas een balk vallen met KrisKras DV (v. Cooper van de Heffinck) maar dankzij de snelle foutloze rit van Vrieling staat het team na de eerste ronde op de vierde plaats.

Individuele uitslag

Team uitslagen