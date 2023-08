Peder Fredricson met winst terug in GCL, Smolders en Van der Vleuten foutloos

In de tweede ronde van de Global Champions Tour van Londen, ging de winst zaterdagavond naar het team Stockholm Hearts met Peder Fredricson en Olivier Philippaerts. Geen enkel team bleef helemaal foutloos over de twee rondes en ook Fredricson zag met Catch Me Not S (v. Cardento) een balk vallen, maar zijn snelle tijd bezorgde het team de winst. Ook Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten deden goede zaken en mogen zondag de GCT rijden.

Voor de Stockholm Hearts was het de tweede overwinning in de GCL dit jaar. De vorige keer was in Stockholm. Vlak daarna kwam Fredricson ongelukkig ten val, waarna even gevreesd werd voor een ernstige nekblessure. De Zweed rijdt echter al weer enkele weken rond en was dus ook vandaag weer zeer succesvol.

Madrid in Motion

Aan het einde van de tweede omloop van de GCL van Londen waren nog drie teams over met nul op het bord. Maikel van der Vleuten bleef voor Madrid in Motion foutloos met Beauville Z N.O.P. (v. Bustique), die zonder moeite over de hindernissen in de zandbaan sprong. Zijn teamgenoot Marc McAuley zag een balk vallen met GRS Lady Amaro (v. Amaretto d’Arco). Ook het team daarna, Riesenbeck International kreeg een balk te verwerken, van de U25 ruiter Philipp Schulze Topoff. Zij waren net iets langzamer dan het team van Van der Vleuten.

Snelle ronde

Daarna was het aan Olivier Philippaerts met H&M Miro (v. Diamant de Semilly) om de nul te laten staan op het scorebord. Dat lukte uitstekend, waarna alleen Fredricson de winst nog naar huis hoefde te halen. Die maakte het extra spannend door een balk in het tweede gedeelte van het parcours, maar zijn tijd was de allersnelste van de dag. Daarmee ging de winst alsnog naar Stockholm Hearts. Van der Vleutens team Madrid in Motion werd tweede, klassementsleiders Riesenbeck International veroverden plaats drie.

Paris Panthers tweede in klassement

Het team van Harrie Smolders, de Paris Panthers, had al een balk opgelopen in de eerste ronde, al was dat niet aan de Nederlander te wijten. Die had in de eerste ronde gekozen voor Uricas v/d Kattevennen en bracht nu Monaco N.O.P. (v. Cassini II) aan de start. Teamgenoot Gregory Wathelet raakte met Ace of Hearts (v. Aliandro B) echter twee balken. Het team had de snelste achtfouter van de dag en werd vierde. Hoewel het team iets moest inleveren, staan ze nog steeds tweede in het tussenklassement van de GCL 2023.

Max Kühner wint rubriek

De individuele eerste prijs ging naar Max Kühner, wiens team al dusdanig op achterstand stond na ronde 1, dat hij zich wel wat risico kon veroorloven. Met Up Too Jacco Blue (v. Chacco-Blue) reed de Oostenrijker naar de individuele winst en het prijzengeld van ruim 24.000 euro. Het is de eerste winst in een 1,60 m rubriek voor deze combinatie. Teamgenoot Christian Ahlmann werd individueel derde met Mandato van de Neerheide (v. Emerald) en daartussen nestelde zich Kevin Staut met Dialou Blue PS (v. Diarado’s Boy)

Zondag GCT

De Global Champions Tour van Londen wordt zondagmiddag verreden. Zowel Maikel van der Vleuten als Harrie Smolders hebben daarvoor een startbewijs veroverd. Van der Vleuten zal proberen zijn leidende positie te consolideren, Smolders hoopt uiteraard verder te komen met zijn opmars door het klassement. Hij staat momenteel derde. Ook de houder van de tweede plaats, Christian Kukuk heeft zich gekwalificeerd voor de GCT. Kim Emmen heeft ook een startplaats, zij werd in de tweede GCL rubriek 21e met Inflame Go (v. Namelus R).

Bron: Horses.nl