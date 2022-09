Prague Lions victorie in een na laatste GCL etappe

Door de springfout vandaag van Maikel van der Vleuten en Dywis HH (v.Toulon) in de tweede ronde van de Global Champions League wedstrijd in New York zakte zijn team Madrid In Motion weg naar de tweede plaats in het klassement. De wedstrijd werd gewonnen door de Prague Lions met op de derde plaats de Miami Celtics. Na deze wedstrijd volgt alleen nog een wedstrijd in Riyadh als afsluiting van het reguliere seizoen en de Grote Super Finale in Praag.

Het team van Maikel van der Vleuten en Angelica Augustsson Zanotelli sloot de eerste ronde af met beiden een foutloze ronde waarmee ze uiteraard aan de leiding gingen. Vandaag presteerde de Prague Lions het om wederom alle balken in de lepels te laten en de terechte winnaars werden van deze etappe. Pieter Devos en Niels Bruynseels hebben het Belgisch nationaal kampioenschap dus niet voor niets voorbij laten gaan met de winst in deze wedstrijd. Door de foutloze rit van Angelica Augustsson Zanotelli eindigde Madrid in Motion op de tweede plaats. Vlak daarachter werd Valkenswaard United met Bertram Allen en Edouard Schmitz als vertegenwoordigers derde met een totaal van acht strafpunten.

Individueel klassement

Buiten dat dit een wedstrijd was in het kader van de Global Champions League was het tegelijkertijd een kwalificatiewedstrijd voor de Global Champions Tour Grand Prix later op de avond. De individuele wedstrijd werd gewonnen door Daniel Deusser die met Scuderia 1918 Tobago Z (v.Otangelo) de snelste foutloze rit liet noteren en de bijbehorende 25.000 euro opstreek. Edouard Schmitz werd tweede met Gamin van ’t Naasteveldhof (v.Chacco Blue) met op de derde plaats Darragh Kenny en Volnay du Boisdeville (v.Winningmood).

Nederlanders

Jur Vrieling was de beste Nederlander door met Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue) op de 15e plaats te eindigen. Maikel van der Vleuten bezette de 24ste plek, Kevin Jochems met Kriskras DV (v.Cooper vd Heffinck) 28ste. Zij hebben zich weten te plaatsen voor de Grote Prijs vanavond. Johnny Pals maakte een rijfout waardoor Fernando (v.For Pleasure) de fout niet meer vermijden kon en precies die fout koste Pals een plaats bij de beste 35 die vanavond verder mogen. Hij werd 36ste. Ook Sanne Thijssen wist zich met Hi There (v.Nebab de Reve) niet te plaatsen voor de finale met haar 51ste plek.

Uitslag individueel

Uitslag teams