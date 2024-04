Prague Lions winnen GCL Mexico

In Miama eindigde Prague Lions vorige week nog op plaats twee, maar gisteren trokken ze in Mexico de overwinning naar zich toe. Fernando Martinez Sommer en Thibeau Spits kwamen in beide omlopen met hetzelfde paard aan de start. Martinez Sommer reed de 13-jarige merrie Lady van de Haarter hoeve (v.Casall) in beide omlopen foutloos rond. Thibeau Spits voltooide de eerste omloop zonder problemen met de negenjarige hengst Impress-K van’t Kattenheye Z (v.Indoktro van’t Kattenheye). In de tweede omloop noteerde de combinatie vijf strafpunten.

Het team waar Denis Lynch onderdeel vanuit maakt, New York Empire, eindigde op plaats twee met twaalf strafpunten. Die Ier wist in beide omlopen foutloos naar het hoogste podium te rijden. In de eerste omloop deelde hij de winst met Sanne Thijssen, maar in de tweede omloop was hij met de vijftienjarige ruin Brooklyn Heights (v.Nabab de Reve) de allersnelste. Teamgenoot Spencer Smith noteerde met de veertienjarige hengst Tulara Colmine (v.Colman) in de eerste omloop 12 strafpunten. In de tweede omloop bracht hij de Pacino-zoon HHS Seattle zonder fouten thuis.

Cannes Stars

Voor de Cannes Stars verschenen in de eerste omloop Sanne Thijssen en Katrin Eckermann aan de start. Sanne Thijssen wist met Con Quidam wederom een foutloze ronde te noteren. En dat niet alleen, want samen met Denis Lynch was ze de allersnelste. Eckermann noteerde in het zadel van de merrie Chao Lee (v.Comme il Faut) vier strafpunten. In de tweede omloop ging het mis voor Natalie Dean. Met de merrie Acota M (v.Toulon) kreeg ze drie springfouten, waardoor de teller op twaalf strafpunten uitkwam. Ook in de tweede omloop wist Katrien Eckermann niet alle balken in de lepels te houden. Met acht strafpunten verliet ze met Cala Mandia NRW (v.Capistrano) de ring. Het team eindigde met 24 strafpunten op plaats acht.

Maikel van der Vleuten

In de eerste omloop reed Maikel van der Vleuten met de merrie Elwikke (v.Eldorado van de Zeshoek TN) een foutloze ronde. In de tweede omloop zat hij in het zadel van de tienjarige hengst O’Bailey vh Brouwershof N.O.P.. Met de Darco-zoon kreeg hij twee springfouten. Ook voor Eduardo Alvarez Aznar waren er twee springfouten in de tweede omloop met Rokfeller de Pleville Bois Margot (v.L’Arc de Triomphe), in de eerste omloop noteerde hij twaalf strafpunten met D’Orient Batilly (v.Numere Uno). Madrid in Motion eindigde in Mexico op plaats tien.

Tussenklassement

Door hun overwinning staat Prague Lions nu bovenaan in het tussenklassement. Na drie wedstrijden hebben zij nu 70 punten verzameld. Cannes Stars verliezen één plaats, maar staan nog steeds op de tweede plaats met 58 punten. Mexico Amigos en Stockholm Hearts zitten hun op de hielen met 57 punten. New York Empire sluit met 55 punten de tof vijf af.

