Regerend GCL-kampioen Riesenbeck International pakt in Valkenswaard hun eerste seizoensoverwinning

De regerend GCL-kampioen Riesenbeck International pakte gisteren in de Longines Tops International Arena voor het eerst in dit seizoen de hoogste eer. Voor het team verschenen naamgenoten Philipp Weishaupt en Philipp Schulze Topphoff aan de start in het zadel van respectievelijk Coby 8 (v. Contagio) en Carla NRW (v. Comme Il Faut). Beide heren hielden de lei schoon in de twee omlopen en pakte daarmee de overwinning.

Al kwam die winst bijna op naam van de leiders in het tussenklassement, de Cannes Stars. Echter viel er op de allerlaatste hindernis in de tweede omloop een balk naar beneden voor Janne Friederike Meyer-Zimmermann en de twaalfjarige merrie Cornela (v. Cornet Obolensky). Daarmee gaf ze de winst uit handen aan Riesenbeck International en eindigde Cannes Stars op de derde plaats achter New York Empire.

Twee boerenjongens

In een gesprek met GCTV zei een stralende Weishaupt: “Het werd tijd! Vorig jaar was het bijna normaal om te winnen. Dit jaar was het een beetje zeldzaam met de podiumplaatsen en vooral de overwinningen, dus we zijn erg blij met het resultaat. Dit geeft ons een geweldige boost voor Rome in het laatste deel van het seizoen! Het heeft vorig jaar zo vaak uitgepakt om niet van paard te wisselen en vandaag liet ons weer zien dat dit een goede tactiek is.” Met zo’n sterk team van rijders om uit te kiezen in Riesenbeck International, voegde een lachende Philipp Weishaupt eraan toe: “Ik maakte eerder in de week een grapje tegen Philipp, ik zei, we hebben hier ook Mila en Eoin Mcmahon en de Olympisch kampioen, Christian Kukuk, en ze lieten ons twee boerenjongens hier de 5* rijden voor het team. Is dat niet een beetje riskant? Maar we hebben het niet verknoeid, godzijdank is het gelukt.”

New York Empire tweede

Ook New York Empire en Madrid in Motion wisten de teller op vier te houden, maar op basis van tijd was het New York Empire die er met de tweede plaats vandoor ging door snelle rondes van teamrijders Richard Vogel en Scott Brash. Na een teleurstellend slot in Londen vorige week deed Madrid In Motion er weer een schepje bovenop, ze eindigde net naast het podium op de vierde plaats.

Eén familie

U25-talent voor de Cannes Stars Sophie Hinners vertelde: “Het was weer een fantastische dag voor ons. We zijn één groot team, één grote familie, die elkaar allemaal steunen. Natuurlijk zijn we begonnen met dromen, en het zou een geweldige prestatie voor ons zijn als we aan de top zouden kunnen blijven, maar we moeten er nog steeds hard voor werken en we zullen ons gewoon concentreren op de volgende fasen. Zoals we altijd zeggen: stap voor stap.” Teamgenoot Janne Friederike Meyer-Zimmermann vervolgde: “Het is iets nieuws in de sport. Je hebt een grote groep mensen, maar iedereen is echt als familie of goede vrienden die je echt steunen. En er is ook nooit teleurstelling. We weten dat iedereen zijn uiterste best doet en als een ronde niet perfect zou zijn, kan dat gebeuren, maar dan komen we samen en doen we ons best in de volgende ronde.”

Jur Vrieling

Voor de Scandinavian Vikings verscheen Jur Vrieling aan de start met de Zapatero VDL-zoon Jourdain VDL in de tweede omloop, die hij met één springfout besloot. De resultaten van teamgenoot Henrik von Eckermann lagen nogal uiteen. Zo schreef hij met Glamour Girl de tweede omloop op naam, maar zag in de eerste omloop vier balken naar beneden vallen in het zadel van Calizi (v. Cellestial). Met een totaal aan 20 strafpunten kwam het team niet verder dan de negende plaats.

Stockholm Hearts stellen teleur

De winst van Riesenbeck International in deze dertiende editie van het seizoen maakt het algeheel kampioenschap nog spannender, want met hun puntentotaal van 239 punten dichten ze het gat naar de Cannes Stars (271 punten), die de koppositie nog steeds in handen hebben. Na een verrassende laatste plaats gisteren in Valkenswaard, zakte Stockholm Hearts naar de derde plaats met 236 punten. Doha Falcons staat op de vierde plaats met 219 punten met nog maar twee edities te gaan dit seizoen.

Teamuitslag

Tussenklassement

Lees ook:

Bron: Horses.nl/ Persbericht