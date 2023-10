Riesenbeck International kaapt titel weg van Paris Panthers in laatste GCL-wedstrijd Riyadh

Gisterenavond werd de laatste Global Champions League-wedstrijd van 2023 in Riyadh verreden, die in handen kwam van Riesenbeck International. Dit team bestond uit Eoin McMahon met de elfjarige merrie Mila (v. Monte Bellini) en Philipp Weishaupt met de negenjarige Westfaler Zineday (v. Zinedine). De Ier bleef in de eerste ronde foutloos, maar moest in de tweede ronde een balk incasseren. Weishaupt bleef dubbel foutloos. Het team Riesenbeck International nam in Riyadh 8,5 miljoen aan prijzengeld mee naar huis en kaapte de titel weg van de Paris Panthers.

In Riyad droegen Weishaupt en McMahon de verantwoordelijkheid voor hun team door onder immense druk een indrukwekkende prestatie neer te zetten. Onder leiding van teameigenaar en manager Ludger Beerbaum reed het team al vanaf de eerste Global Champions League-wedstrijd van het jaar in Doha aan de leiding en pakte uiteindelijk voor het tweede achtereenvolgende jaar de zege in Riyadh en de felbegeerde titel. Beerbaum: ”Meestal hadden we een comfortabele marge van 20 tot 30 punten. Het werd krap aan het einde en de Paris Panthers maakten het echt spannend. We hebben nog nooit een team gehad dat het seizoen zo domineerde als dit jaar.”

Consistentie, focus en succes

Jan Tops sprak over de consistentie, focus en het daaruit voortvloeiende succes van het winnende team dat het kampioenschap won. Tops: ”Het team van Riesenbeck, Ludger als teammanager en alle ruiters om hem heen, ze verdienden het echt om te winnen. Ze leidden vanaf de eerste ronde en ze hielden het hoofd koel, zelfs toen de Paris Panthers in hun nek hijgden. Het was verbazingwekkend hoe ze presteerden tot het laatste moment, wat niet gemakkelijk is.”

Een balk voor Smolders en Maher

Riesenbeck International en de Paris Panthers gingen de tweede omloop allebei in met nul strafpunten. Je had een speld kunnen horen vallen en zowel ruiters als toeschouwers keken hun ogen uit toen de twee teams de piste betraden voor de tweede omloop. Harrie Smolders met Uricas vd Kattevennen (v. Uriko) en Ben Maher met Faltic HB (v. Baltic VDL) kregen beiden een springfout in de tweede omloop. Smolders kreeg die fout op de laatste hindernis en op dat moment galmde er een hoorbare zucht door de arena. Dit betekende een streep door de rekening van de Paris Panthers. Hierdoor kon Riesenbeck International de overwinning niet meer ontgaan.

‘Hele jaar door volle concentratie’

Weishaupt was heel blij dat zijn team de titel veilig had gesteld. ”Al onze energie was op deze twee omlopen gericht en we hadden het hele jaar de volle concentratie. Het is eindelijk voorbij en we kunnen niet blijer zijn met hoe het gelukt is en hoe de hele dag vandaag is verlopen.”

GCL Super Cup

De top vier teams in de GCL 2023 stand (Riesenbeck International, Paris Panthers, Madrid in Motion en Stockholm Hearts) verdienden directe toegang tot de halve finales van de GCL Super Cup. Deze wordt verreden tijdens de GC Prague Playoffs. Zij maken in ieder geval kans op de 10 miljoen die dan verdeeld wordt in de finale.

Bron: Horses.nl/persbericht