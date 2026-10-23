Riesenbeck International kroont zich in Caïro tot GCL-kampioen van 2026

Petra Trommelen
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Riesenbeck International kroont zich in Caïro tot GCL-kampioen van 2026 featured image
Riesenbeck International wint GCL-etappe Cairo en kroont zich tot seizoenswinnaar van 2026. Foto: GCL
Door Petra Trommelen

Riesenbeck International heeft in Caïro zowel de etappezege áls de kampioenstitel van de Global Champions League (GCL) 2026 veiliggesteld. Riesenbeck begon de eerste GCL-wedstrijd ooit in Caïro met de kampioenstitel binnen handbereik, maar moest rekening houden met Istanbul Warriors, de naaste achtervolger in het klassement. De druk was dan ook groot. Maximillian Weishaupt en Marco Kutscher hielden het hoofd koel en leverden met Zuccero HV (v. Zirocco Blue) en Pikeur Lemar NRW (v. los Angeles) samen vier foutloze rondes af. Daarmee stelde Riesenbeck niet alleen de dagzege veilig, maar ook de eindoverwinning in het kampioenschap van 2026, met nog één etappe te gaan.


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