Riesenbeck International kroont zich in Caïro tot GCL-kampioen van 2026

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seizoen’ ‘Fantastisch

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Tussenklassement

Riesenbeck voorsprong een heeft overwinning plaats. van vijftig GCL-klassement. in tweede punten te Caïro Daarmee gaan op International reguliere Riesenbeck komt 247 Istanbul het de opgebouwd. op in 297 volgen met punten Met één nog met etappe Warriors punten de

staat beslist momenteel kampioenstitel New Motion de etappe in punten. punten om staat Lions Basel 204 en 212 York met veel met Hoewel Cosmopolitans strijd laatste in in het 221 Madrid op door met punten, spel gevolgd Prague Empire met de de de nog overige reguliere derde 217 klasseringen. punten, is, al er

Uitslag

Tussenklassement

Persbericht door Bron: bew. Horses.nl