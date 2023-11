een International, grote acht derde Voor GCL Valkenswaard de geworden miljoen is dure bleven maal drie mocht op met team voor. Beerbaum, Ludger Paris met de Met Off. van van hele ploeg 6.5 een Harrie de derde totaal Riesenbeck United afgelopen totaal erepodium de van seconden Play met 20 plaats vanwege plaatsnemen zijn het jaar resultaat. van ook de strafpunten euro strafpunten de Panters in als van vijf ze gedoteerde Smolders winnaar

uit ploegen der vandaag daar waren teams Maikel met Smolders zich kwartfinale Vleuten zaten hooggespannen. en aan en geplaatst. Na hun halve van finale een bij grote ook de de de waren was en voorrondes gekomen de en die nummers Harrie zes daar als de waarvoor twee de finale van dagen hadden beurt de verwachtingen twee

Groot verschil

op dat het om op nooit de van dat eerste de en de was het verschil kop te houden en bij nog Waar appelen. podium groot zien wisten als De het en wat klassement het tussen uitslag spannend oren betreft de schade het de beperkt zeer met liet heel erg vlogen twee was. teams het rest rest jammerlijk huilen balken de waren je de rijpe pet was wel dat

Tropez met strafpunten, liefst strafpunten met en 28 vijfde Op kwam sloot 40 strafpunten. Pirates plaats in ranglijst de St Madrid 52 werden Lions vierde de Prague Motion met maar

1) 2.500.000 International Riesenbeck

United 1.500.000 Valkenswaard 2)

1.000.000 3) Paris Panthers (Harrie Smolders)

750.000 4) Prague Lions

Pirates 450.000 5) St.Tropez

6) der 350.000 In van Vleuten) Madrid Motion (Maikel

combinaties dubbel Vier nul

het met (v.Zinedine), acceptabel Stargold 18 de tweede vast slagveld. Bond Bellini), niet Gregory bij en ronde pas wat de (v.Monte om deelnemers een vielen. dat palen 9-jarige had zeer Ehning een eerste Van een zand (v.Stakkato herhalen Harrie en te resultaat accepteren (v.Diamant Weishaupt maar Hay Desondanks omloop de Uricas de de Eoin tijd en gereden rondes van met McMahon kon die twee houden. door Jamesbond met Semilly) vier resultaat nul er het in met Kattevennen de reed in een daarin weg moest wel twee Zineday wijlen Philipp dat Gold) in Marcus lukte Mila rubriek foutloze van Whatelet. (v.Uriko) Smolders de

afworp. het O’Bailey andersom Vleuten de Maikel ronde uitstekend eerste een verzamelde en maar in strafpunten van revancheerde met tweede (v.Darco) N.O.P. 16 met Brouwershof manche van de zich maar beleefde precies in der dat

Driemaal scheepsrecht is

ook Dat Riesenbeck van team dat fenomenale als over Voor dit keer 2022 Het een te team moet paarden lukte derde was 2019, dit alweer de zijnde. slepen. beschikt dat en jaar het wacht International het gezegd, dus zo’n verdienste set bij je ze titel wisten team elkaar vinden in Beerbaum winnende de en in weer. ze te weet als de is

op van rondes leeftijd een tweede plaats Equine de team de meerijdt. vier legende belangrijke af twee Whitaker de Unick van 68-jarige de Francport (v.Zandor) voor wereldtop nog Met met zijn in hele die Du strafpunten vandaag. een ook Petje score over John hij steeds America leverde aan bijdrage

Uitslag

Horses.nl Bron: