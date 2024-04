Rome Gladiators winnen GCL Miami

Gisterenavond trokken de Rome Gladiators de overwinning naar zich toe in de Global Champions Legue in Miami. Lorenzo de Luca en Michael Duffy kwamen in de eerste omloop aan de start. Duffy hield de lei schoon met de twaalfjarige Frans gefokte Claptonn Mouche (v. HH Conrad). Het paar finishte in 73,56 seconden. De Luca zadelde de elfjarige vos Denver de Talma (v. Vigo Cece). De combinatie zag twee balken vallen en kwam over de eindstreep in 73,00 seconden. In de tweede omloop bleef Laura Kraut met de tienjarige merrie Bisquetta (v. Bisquet Balou vd Mispelaere) van het hout af en stopte de klok in 75,69 seconden. De Luca had in de tweede omloop nog een ijzer in het vuur. Met de twaalfjarige Westfaler Cappuccino (v. Comme il Faut) liet hij alle balken liggen en passeerde de finish in 77,55 seconden. Het eindtotaal van acht strafpunten was genoeg voor de winst.

Prague Lions eindigde op de tweede plaats met tien strafpunten. Fernando Martinez Sommer en Thibeau Spits brachten allebei in de eerste en tweede omloop hetzelfde paard aan de start. Martinez Sommer reed de 13-jarige schimmel Lady van de Haarterhoeve (v. Casall) in de eerste omloop foutloos rond. In de tweede omloop moest de Mexicaan een springfout incasseren. Thibeau Spits voltooide de eerste omloop zonder kleerscheuren met de negenjarige hengst Impress-K van’t Kattenheye Z (v. Indoktro van’t Kattenheye). In de tweede omloop noteerde de combinatie zes strafpunten.

Stockholm Hearts derde

Stockholm Hearts tekende voor de derde plaats met een eindtotaal van twaalf strafpunten. Nicola Philippaerts bleef in de eerste omloop foutloos met de twaalfjarige merrie H&M Luna van’t Ruytershof Z (v. Levisto Z). In de tweede omloop kreeg hij acht strafpunten met de Kannan-zoon Derby de Riverland. De Amerikaanse amazone Jessica Springsteen kwam ook in de eerste omloop aan de start. Met de elfjarige schimmel Naomi van het Keizershof (v. Cardento) verschenen er vier strafpunten op het scorebord. Malin Baryard-Johnsson kwam in de tweede omloop aan de start met haar toppaard H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof) en bleef foutloos.

Cannes Stars en Rome Gladiators aan kop in tussenklassement

Miami was de tweede wedstrijd in de Global Champions League. Door de overwinning van Rome Gladiators staan zij op 44 punten in het tussenklassement. Met deze score gaan ze aan de leiding samen met Cannes Stars die ook 44 punten verzameld hebben. Mexico Amigos zit hun op de hielen met 42 punten. De top vijf wordt compleet gemaakt door Prague Lions en Stockholm Hearts die allebei 40 punten hebben.

Bron: Horses.nl