Sanne Thijssen pakt overwinning in de eerste ronde van de GCL Mexico

Zojuist werd in Mexico de eerste ronde van de Global Champions League verreden. In een 1.55m parcours direct op tijd liet Sanne Thijssen even zien wat ze waard is. Met Con Quidam (v.Quinar Z) pakte ze de overwinning, die ze moest delen met de Ier Denis Lynch. Hij reed met de Casall-zoon Cordial naar exact dezelfde tijd als Sanne, namelijk 75,59 seconden.