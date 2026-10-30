Seizoenskampioen Riesenbeck International tweede in Rabat, zege voor Monaco Aces

Aromats) Mansur Cosmeo) een m.-parcours het zadelde (v. Vervolgens foutloos met in 1,60 noteerde de Antonio hengst Hastak met in ook te stelde de Vitiki over DWB m.-parcours. beide Santo blijven. Casanova en veilig het foutloze blijven. overwinning QH door met 1,55 Alfons hij (v. beide wist ronde (v. omlopen te keren foutloos Valentino) Mytilineou

team het Eerder al beste keer seizoen. podium Shanghai. eindigde. de ook Monaco Aces enige van bovendien was tweede op overwinning twee Dat het het Voor de waren in de seizoen Monaco betekende dit dat jaar dit Aces het

overtuigend als Riesenbeck af International sluit seizoen kampioen

plaats. Quasimodo de International de 322 totaal Het van moest Met een met zich afhielden. en O’Connor overtuigend punten International indrukwekkend die de Riesenbeck negen tijdfouten twee waren Het sluit seizoen podiumplaatsen: Iglesias dagzege nemen’ seizoenskampioen. team Cian tot Riesenbeck D.V. en Molendreef) daardoor tweede vijf het Daarmee team uiteindelijk van tweede (v. plaatsen. de kroonde ‘genoegen met van van het af overwinningen vier

dat Rabat als het tiende in volgde eindigde, met plaats tweede Warriors, in de Istanbul 259 eindklassement. op punten

derde de met eindklassement tijdsoverschrijding balken maar totaal het voor en Rabat. in was het voldoende wegens de team eindigde Pender als punten wist York Denis vijf Lynch Ook in plaats in lepels houden, strafpunten 242 te in met New liep op. Dat derde. Empire Michael alle

der van Maikel Vleuten

Jesther het Maikel Beide Madrid de aan net plaatste voor begonnen (v. Van der Vleuten omloop. Bettendorf. der in Vleuten met overtuigend Daarmee in voor de zich tweede Bettendorf kwam Motion, un team zijn van actie met Cardento) als vandaag One (v. wedstrijd. Number team samen Victor foutloos, Prince). ruiters Gibbs bleef Prince sterk d’Isau’n met

In ook de door eindigden In de tweede eindklassement balk Z als in de un incasseren, Lions Cosmopolitans. zevende Madrid kreeg niet Gibbs Prince zesde trekken. lijn Motion ditmaal plaats. ze het springfout vierde echter der Motion Bettendorf en een Van Beauville in wisten seizoen op zadel Madrid uiteindelijk met Basel af achter ronde moest een het sloot te eindigde N.O.P. Prague in die plaats, op helemaal Daarmee Vleuten van het

Sanne Doha omloop Falcons met buiten tweede Thijssen

was ’t Rehoff en Doha er Ook met één omloop. aan Z slaagde afgereisd met tegen Falcons Polonis Falcons te springfout start Daardoor Caroline aan. (v. kreeg Thijssen voor voor in Ruytershof) naar springfout zich Cupcake teamgenote Sanne tijdfout de liep Blue verwerken. te Ook niet Pedersen duo de Rabat. Het plaatsen een van Doha L kwam Le Zij een (v. tweede Diamond Chacco-Blue).

GCL Uitslag Rabat

Eindklassement

Mattias VDL en Vrieling

over Daarin hengst 1,60 Voorafgaand schimmelhengst Prijs werd de voor het optreden duo de (v. teamcompetitie was negenjarige de een met deze plaats derde één Mattias hoogte op Voor zijn kwalificatie verreden. noteerde pas Comme Vrieling Het vijfde Jur de behalen. aan il hoogte. wist Grote de individuele Faut) van springfout. m. de te VDL

kwalificatie individuele Uitslag

Persbericht Horses.nl/ Bron: