Seizoenskampioen Riesenbeck International tweede in Rabat, zege voor Monaco Aces

Met de laatste etappe in Rabat is vandaag het reguliere GCL-seizoen afgesloten. De seizoentitel was vorige week in Caïro al vergeven aan Riesenbeck International, maar in Rabat werd nog gestreden om de overige podiumplaatsen in het eindklassement. Istanbul Warriors slaagde erin de tweede plaats vast te houden. Met een tiende plaats in de laatste etappe stelde het team de runner-up positie veilig. New York Empire eindigde zowel in Rabat als in het eindklassement op de derde plaats. De dagzege in Rabat ging naar Monaco Aces. Yuri Mansur en Ioli Mytilineou hielden als enige team de lei volledig schoon en bezorgden hun team daarmee de overwinning. Riesenbeck International volgde op de tweede plaats, met twee strafpunten wegens tijdsoverschrijding.
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GCL Uitslag Rabat
Eindklassement
Mattias VDL en Vrieling
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kwalificatie individuele Uitslag
Persbericht Horses.nl/ Bron:
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