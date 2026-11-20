De Shanghai Swans bevestigden hun goede vorm. Nadat ze in de kwartfinale al als derde waren geëindigd, mengden ze zich ook vandaag nadrukkelijk in de strijd om de bovenste plaatsen. Christian Ahlmann kwam met Untouched LB (v. United Touch S) met één tijdfout aan de finish. Daniel Deusser met Otello de Guldenboom (v. Tobago Z) en Max Kühner met Vivo de Muze PS (v. Vivant van de Heffinck) kwamen foutloos aan de finish. Daarmee bleef de schade voor het team beperkt tot de ene tijdfout van Ahlmann. Istanbul Warriors kwam eveneens uit op één tijdfout, maar moest vanwege een minder snelle totaaltijd genoegen nemen met de tweede plaats. De Prague Lions sloten met één springfout aan op de derde plaats. Riesenbeck International wist zich uiteindelijk ternauwernood te verzekeren van een finaleplaats. Met acht strafpunten eindigde de seizoenskampioen als zesde, net voor Doha Falcons. Het team van Sanne Thijssen kwam één plaats tekort en eindigde als zevende, waardoor het morgen niet in de finale aan de start verschijnt.
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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