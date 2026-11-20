het niet de Amigos, en Empire de halve Riesenbeck reguliere York hadden kwamen vier Prague basis gezelschap op en uit kregen finale United, Monaco van voor te New International, komen. de hoefden de acht finale Riyadh teams beste Falcons in zich teams dus aan Swans, Istanbul in al Cannes rechtstreeks hun Mexico Knights, Warriors, halve Lions. Zij Basel kwartfinale Shanghai GCL-seizoen van Cosmopolitans, klassering start: Stars, Valkenswaard actie geplaatst en gisteren Deze Aces. de Doha In

stond Per eindklassement. voor weer in op meetelden de alle combinaties halve team resultaten teams van drie finale drie alle nul. het kwamen opnieuw aanvang actie, de waarbij teller voor Bij de

grijpen naast Basel Riyadh Cosmopolitans finaleplek en Knights

de daardoor mis. foutloze duo Emanuele Basel ronde plek Conrad) combinatie strafpunten uit mede een zowel Schou echter met Harry de team. als in het tweede van finale met ring. Vandaag Andreas In bijdroeg wist Allen Camilli twaalf vier kwam strafpunten Cosmopolitans waarmee plaats hij liep af de leveren, Edison een (v. met te de de Hus het van aan Gisteren nog

een best het parcours dan hebben Mijn niet wilde lukken”, halve dat vandaag hun “Het finale, is Modolo teamleden gisteren. Marlon logisch. Zanotelli. was maar wat aldus tenslotte Het gedaan, is lastiger dus

Boy) Gaudiano Chac aan start, Olivier Hetzelfde Riyadh winnaars gisteren, strafpunten GL twaalf de eerdere vier Knights, eens nog kwamen daar niet PS d’Aiguilly maar aan voegde Perreau Kannan) toe. Chabrello (v. niveau. (v. Emanuele Events drietal strafpunten. met vandaag opende aan kwam Ook met de met van Dorai hun

beleeft Met actie van Riyadh de en in daarentegen nog Gudrun Qarvaljo weekend foutloos Sea met voorlopig sloot Hellehof) Coast plaats, teams Patteet haar komen. zestien moeten ronde terwijl vijfde Knights vier Mosito uitstekend d’Or staat (v. een af. op het strafpunten

start vier de seizoen het aan Top teams van

Shanghai T van Thibeau en Impress-K vier Delux een ze het Kattenheye ze fout aansluiten Niels van ronde (v. kreeg Prague Indoktro Bruynzeels met lei DV d’Arsouilles) van Swans Devos het met hielden ’t De beste (v. vlekkeloos. Alleen seizoen zien hindernis. Z mochten tussenklassement. teams & Vigo Kattenheye Z) verliep bij lieten Verder (v. waarom daarmee L in achter Pieter Spits met de Toulon) Primo en van’t op schoon de Lions de hoorden. de allerlaatste de

foutloos beperkt met plek voldoende vd Pong Lentamel McAuley Hello New Brash finale. York York hield van vervolgens in Met spreken de of Knights voortvarend. de Lady het stuurde Bij is Diamant Ping (v. zes. vakmanschap twaalf zaken opende tot het schade een Emerald) de teams met Semilly) Riyadh de Mark zijn Daarmee met aan verliep twee door (v. nog Heffinck blijft start en afwachten Scott Rossi minder Empire voor uitstekende tijdfout. Empire top verdrong en het uit liet één dat Chacco-Blue) de start strafpunten. (v. echter parcours. deed Chadora Lynch Denis New de de

op Warriors gelijk Shanghai Swans met Istanbul hoogte

niet en Henrik gelijke Dat terecht. Abdel één al schudde Shanghai Z had helemaal Simon plaats kwam met afgesloten. de Wathnan Een Quicksilver hoofd St. Warriors totaaltijd uitstekend van Gatsby ronde hoogte von zijn Vigo beter met foutloze van Swans. du rondes nadat President) met onterecht, uiteindelijk de met Istanbul hoofdschudden nog (v. hij was met tweede Delestre (v. eindigde tijdfout Saïd Eckermann Quaker basis zijn Minute Warriors Istanbul d’Arsouilles) de dankzij koppositie (v. want Simeon) had resultaat, Op de Brimbelles gevoeld. Man Tillard op op ongetwijfeld

met hakken Riesenbeck sloot de de over International

Doha International foutloze kreeg eindigde Riesenbeck opende (v. de opgesteld met uitgevoerde met zich International Zirocco aantal vanuit kwam het een de il acht voor International Weishaupt Los Checker Pikeur totaaltijd plaatste één hakken NRW seizoenskampioen Lemar over was met strafpunten. maar scherprechter: felgroen de Maximilian hoek. de Seizoenskampioen precies (v. van Falcons, totaal zesde Zuccero dankzij sloot Faut) Daarmee HV Comme het korte Daarmee Riesenbeck met als hetzelfde klassement. steilsprong, Kukuk Ook Riesenbeck met de springfout. Dat één Angeles). noteerde de met op blauw fout Blue) snellere als op Marco de ronde voor de opvallend (v. Christian 47 in een finale. Kutscher

zijn Aces Monaco en GCL Monaco vijf geplaatst finale zich eindigde De die International. zes Prague Cannes Shanghai Riesenbeck en Stars Aces de strafpunten. ieder voor Stars, van Swans, Super hebben Cup Warriors, Istanbul Lions, de Cannes teams op

Uitslag

Bron: Horses.nl