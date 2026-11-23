De Istanbul Warriors schreven zondagavond op spectaculaire wijze de Global Champions League Super Cup op hun naam. Abdel Saïd, Simon Delestre en Henrik von Eckermann verzekerden zich met slechts vier strafpunten over zes rondes van de overwinning, de hoofdprijs van 2,5 miljoen euro en één van de meest begeerde titels in de internationale springsport.
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het Lees de Cup: GCL wedstrijdverslag hier Super van
https://www.horses.nl/springen/global-champions-league/istanbul-warriors-grijpen-gcl-super-cup-na-zinderende-ontknoping-in-verona/
Horses.nl/Persbericht Bron:
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