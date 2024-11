Sophie Hinners uitgeroepen tot GCL Ruiter van het Jaar

Gisterenavond werden op de vijfde editie van de GCL Season Awards de winnaars van het GCL seizoen 2024 gehuldigd. De titel 'Ruiter van het Jaar' blijft stevig in Duitse handen; nadat Christian Kukuk het in 2023 had gekregen, was het ditmaal Sophie Hinners van de Cannes Stars die in haar debuutjaar gelijk de titel in ontvangst mocht nemen. De Belg Thibeau Spits werd benoemd tot 'GCL U25 Ruiter van het Jaar' en de zestienjarige ruin Equine America Unick du Francport (v. Zandor Z), gereden door John Whitaker, tot 'Paard van het jaar'.

Met een opmerkelijk percentage van 56% speelde Hinners een doorslaggevende rol in de zes podia en drie overwinningen van de Cannes Stars dit seizoen. Haar uitstekende prestaties hebben niet alleen haar individuele kwaliteit bewezen, maar ook haar belangrijke bijdrage aan de dominantie van haar team in de competitie.

Sophie Hinners nam haar prijs in ontvangst en sprak over haar debuutseizoen in de Global Champions League: “Het was een ongelooflijk seizoen voor mij en het eerste jaar op dit niveau. Ik wil iedereen bedanken voor hun steun dit jaar, maar vooral Deborah Mayer, zonder wie ik hier niet zou staan. We mogen zo trots zijn op ons team. Als iemand me vorig jaar had gevraagd wat ik van dit seizoen verwachtte, had ik niet kunnen bedenken dat ik dat zou bereiken.”

‘Zoveel kansen gegeven’

De 23-jarige Spits reed vijf foutloze rondes die de Prague Lions naar twee podiumplaatsen hielpen. Zijn hoogtepunt kwam in Mexico City, waar zijn uitzonderlijke prestatie bijdroeg aan de overwinning van het team. Thibeau Spits vertelde in zijn speech: “Dit jaar in de GCL heeft mijn leven compleet veranderd. Het heeft me zoveel kansen gegeven en echt veel voor me veranderd. De kansen die ik heb gekregen door in een team te zitten – voor mijn carrière is het geweldig. Vooral voor de U25-ruiters is het geweldig om in het team te zitten, naar verschillende shows te gaan en de andere ruiters beter te leren kennen.”

Bron: Persbericht