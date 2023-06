Stockholm Hearts prolongeren titel in Global Champions League van Stockholm

De Stockholm Hearts hebben voor het tweede jaar op rij de Global Champions League van Stockholm gewonnen. Peder Fredricson en Malin Baryard-Johnsson kwamen, samen met de Belg Olivier Philippaerts, voor eigen publiek als winnaars uit de bus.

“We hebben het dit jaar wat moeilijk gehad. We hebben goed gesprongen, maar hebben nog geen top drie-klasseringen behaald. We hadden dit echt nodig en dat het hier voor het thuispubliek gelukt is, is geweldig”, reageert Baryard-Johnsson. “De druk was hoog en we wilden graag een goede prestatie neerzetten, we hebben onze vrienden hier, onze families, eigenaren.. Het was geweldig om hier vandaag te winnen”, voegt Fredricson daar aan toe.

Teller op nul

In de eerste ronde reden Fredricson met Hansson WL (v. Hip Hop) en Philippaerts met H&M Legend of Love (v. Landzauber). Beide combinaties bleven foutloos. In de tweede ronde slaagden Fredricson en Baryard-Johnsson met H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof) er in om nogmaals nul te blijven. Dat hield hen als enige team op de 0 strafpunten.

Scandinavian Vikings voor Riesenbeck International

Het Zweedse publiek werd nog meer getrakteerd, de Scandinavian Vikings, bestaande uit de twee Zweedse teamleden Evelina Tovek met Winnetou de la Hamente Z (v. Winningmood) en Moeboetoe van de Roshoeve (v. Der Senaat 111) en Henrik von Eckermann met King Edward (v. Edward) en Dzara Dorchival (v. Classic Bois Margot) eindigde op 4 strafpunten in 141,81 seconden. Daarmee eindigden ze net voor klassementsleider Riesenbeck International met 4/143,07.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht