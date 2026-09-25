Vrieling en VDL-hengsten leiden Scandinavian Vikings naar GCL-zege

Petra Trommelen
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Jur Vrieling met Grand Slam VDL. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Petra Trommelen

Jarenlang moesten de Scandinavian Vikings erop wachten, maar in Wenen was het eindelijk weer raak. Het team pakte de winst in de Global Champions League en deed dat zonder een enkele springfout. Jur Vrieling leverde daarbij een opvallende bijdrage door met zowel Grand Slam VDL (v. Cardento) als de pas negenjarige Mattias VDL (v. Comme il Faut) foutloos te blijven. Voor Mattias VDL was het bovendien zijn eerste optreden op 1,60 m.-niveau. Samen met Lara Tryba vormde Vrieling het winnende team. De Française bleef met de tienjarige hengst Shot Gun (v. Stakkato Gold) eveneens in beide omlopen foutloos. Alleen drie tijdfouten stonden een volledig foutloos resultaat in de weg.


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