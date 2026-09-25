Vrieling en VDL-hengsten leiden Scandinavian Vikings naar GCL-zege

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Empire New York zakt weg

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op weg Vikings naar overwinning Scandinavian

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kop Riesenbeck International aan blijft

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met in Basel volgen Cosmopolitans De aan vierde punten. met punten tussenklassement. 201 staat. op New het De punten Istanbul Riesenbeck 185 de Met met Warriors blijft York 184 International leiding stevig punten, Empire 242 volgen plaats de vijfde terwijl

Teamuitslag

Tussenklassement

Horses.nl Bron: