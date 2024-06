Zestien transfers halverwege seizoen Global Champions League

Om de teams in de tweede helft van het seizoen van de Global Champions League te versterken vinden er zestien transfers plaats binnen twaalf verschillende teams. Zo verhuist ook Jur Vrieling van de Prague Lions naar de Scandinavian Vikings om daar Qinyu Pang te vervangen.

Naast Vrieling vindt er nog een transfer plaats richting de Scandinavian Vikings, Nicola Pohl neemt de plaats in van Johan-Sebastian Gulliksen. Angelica Augustsson Zanotelli zal op haar beurt de vrijgekomen plek van Vrieling vervullen in de Prague Lions. De Shanghai Swans hebben een strategische omschakeling gemaakt door de ervaren Ben Maher aan te trekken in plaats van Samuel Hutton. New York Empire haalt David Will, die in 2018 ook deel uitmaakte van dit team, binnen voor Georgina Bloomberg en Richard Vogel voor Paris Sellon, wat aantoont dat ze willen opklimmen in het klassement vanuit hun 13e positie.

Top vijf

De huidige koploper Stockholm Hearts heeft Julien Epaillard binnengehaald, die Olivier Perreau vervangt om hun kampioenschapsclaim kracht bij te zetten. De nummer drie in het tussenklassement, Doha Falcons, heeft Bassem Mohammed ingeschakeld in ruil voor Rashid Al Marri. Madrid In Motion, de nummer vijf, heeft Manuel Fernandez Saro opgeroepen om Ioli Mytilineou te vervangen.

Drievoudige wissel

De Istanbul Warriors hebben Hasan Senturk aangetrokken om Derin Demirsoy te vervangen. Valkenswaard United heeft jong talent aangeboord met Leonie Böckmann (U25), die Jack Ryan vervangt. Monaco Aces maakt een drievoudige wissel door, waarbij Celine Schoonbroodt de Azevedo het stokje overneemt van Luiz Felipe Cortizo Goncalves de Azevedo Filho, Mariana Frauches Chaves (U25) die Oliver Fletcher vervangt en Edward Levy die de plaats van Duarte Seabra overneemt. Mexico Amigos heeft gekozen voor Francesco Turtiello in plaats van Mike Kawai en tot slot heeft Rome Gladiators Kyle Timm aangeworven ter vervanging van Marco Kutscher.

Tussenstand GCL

Bron: GCL