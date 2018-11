Global Champions Play-offs: een bloedstollende eindstrijd in Praag

De nieuwe Global Champions Play-offs zullen worden verreden in de magische Tsjechische hoofdstad Praag, een van 's werelds mooiste steden en een UNESCO-werelderfgoed. De première van het nieuwe format voor team springen vindt plaats van 13 tot 16 december in de O2 Arena. De arena waar normaal grote concerten en sportevenementen worden gehouden.

Op 15 december gaan zestien van ’s werelds topruiters de strijd aan voor de ultieme individuele confrontatie in de springsport tijdens de allereerste Longines Global Champions Tour Super Grand Prix. De 16 deelnemers zijn winnaars van elke LGCT Grand Prix tijdens het seizoen 2018 of komen in aanmerking als de winnaar al gekwalificeerd was voor de GC Play-offs. Deze wedstrijd zal het eerste indoor evenement zijn in de geschiedenis van de Longines Global Champions Tour en League-kalender.

Totaal 1,25 miljoen prijzengeld Grand Prix

De ultieme confrontatie tussen de grootheden van de springsport staat centraal in de strijd om de LGCT Super Grand Prix. Deze 1.55m/1.60m Super Grand Prix zal over twee ronden worden gereden met barrage. De ruiters en amazones strijden voor het leeuwendeel van een verbluffend totaal aan prijzengeld van € 1,25 miljoen en natuurlijk de eer gekroond te worden tot de allereerste LGCT Super Grand Prix-titelhouder. Van de Nederlanders zullen Harrie Smolders (winnaar Hamburg) en Frank Schuttert (winnaar Valkenswaard) mee strijden.

Play-offs

De 16 beste teams uit het seizoen 2018 hebben zich gekwalificeerd voor de Play-offs, en de beste vier teams zijn automatisch door naar de halve finales. Teamtactieken en strategische veranderingen aan ruiters en paarden tijdens de GCL-wedstrijden van 2018 hebben de sport al nieuwe aspecten en nieuwe energie gegeven. De introductie van de GC Play-offs zal een achtbaan van eliminaties, ruzies en glorie te weeg brengen wanneer de teams in de kwartfinale, halve finale en de finale tegen elkaar strijden. Het winnende team alleen al mag € 3 miljoen mee naar huis nemen, wat normaal de totale prijzenpot voor één springevenement is.

Bron: LGCT persbericht/Horses.nl