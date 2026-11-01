Angelica Augustsson sluit LGCT-seizoen in stijl af met Grand Prix-zege

Savannah Pieters
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Angelica Augustsson sluit LGCT-seizoen in stijl af met Grand Prix-zege featured image
Angelica Augustsson Zanotelli met Iron Dames Calvino II de Nyze. Foto: Liuba Buzzola/LGCT
Door Savannah Pieters

De vijftiende en tevens laatste Longines Global Champions Tour Grand Prix van het seizoen 2026 is op naam gekomen van Angelica Augustsson Zanotelli. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat vormde de imposante Hassan Tower een indrukwekkend decor voor de seizoensontknoping. Met de twaalfjarige Iron Dames Calvino II de Nyze Z (v. Calvaro) opende de Zweedse amazone de negen combinaties tellende barrage op overtuigende wijze. Hun foutloze rit bleek uiteindelijk niet meer te overtreffen: tot en met de laatste starter behield het duo de leiding en verzekerde het zich daarmee van de hoofdprijs van ruim 200.000 euro.


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