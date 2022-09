Christian Kukuk niet te kloppen in GCT Rome

Rome - De twee na laatste GCT Grote Prijs van dit seizoen is zojuist een prooi geworden voor de Duitser Christian Kukuk met Mumbai (v.Diamant de Semilly). Als enige van de 12 deelnemers aan de barrage wist hij de rit onder de 43 seconden af te werken. De tweede plaats was voor Ben Maher met Faltic HB (v.Baltic VDL) die een tijd van 43.35 seconden liet noteren gevolgd op de derde plek door Marlon Modolo Zanotelli met Like a Diamond van het Schaeck (v.Diamant de Semilly) die er 0.27 seconden langer over deed.

De GCT Grote Prijs van Rome werd beslist in een geweldig spannende en kwalitatief hoogwaardige barrage tussen twaalf deelnemers welke ieder het uiterste van hun mogelijkheden uit de kan haalden.

Het is nog steeds verbazingwekkend dat de toppaarden de huizenhoge hindernissen nog steeds met ogenschijnlijk zoveel gemak springen, zelfs als het uit snelheden gaat waar je ook een L-rubriek mee kunt winnen.

Barrage

Jodie Hall McAteer beet met Salt ’n Peppa (v.Stolzenberg) het spits op zodanige wijze af dat je had kunnen denken dat dat wel eens goed zou kunnen zijn voor het podium. Maar de 45.11 seconden die ze klokte bleek achteraf niet verder te reiken dan de zevende plaats, zo hard werd er gereden. Marlon Modolo Zanotelli scherpte al vlug na McAteer de tijd aan tot 43.62 seconden en mocht lange tijd hopen op de overwinning. Tot Christian Kukuk in de ring verscheen met zijn formidabel springende schimmel Mumbai. Vooral in het eerste deel pakte hij de winst door messcherpe wendingen te rijden. Ben Maher deed na hem nog een serieuze poging maar kwam toch op de streep net iets tekort om de overwinningspremie van 100.000 euro mee te mogen nemen. Desondanks zal de 60.000 euro die hijzelf opstreek de teleurstelling van het niet winnen iets verzachten.

Nederlanders

Voor de Nederlanders was er geen hoofdrol weggelegd in deze Grote Prijs, zelfs niet eens een bijrol. Met de 16 strafpunten van Jur Vrieling en de vrijwillige opgave van Johny Pals eindigden ze in de staart van het klassement.

Uitslag