Christian Kukuk prolongeert titel in GCT Grand Prix Londen

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Kukuk troef af Brash

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Vleuten foutloos Van der

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voor troef Nieuwe Charles

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Tussenstand

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Uitslag

2026 GCT Klassement

/ Bron: Grand Horses.nl Prix