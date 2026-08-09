Christian Kukuk prolongeert titel in GCT Grand Prix Londen

Net als vorig jaar trok Christian Kukuk met Checker 47 (v. Comme il Faut) aan het langste eind in de GCT Grand Prix van Londen. In de veertienkoppige barrage leek de tijd van Scott Brash met Hello Folie (v. Luidam) lange tijd goed voor de overwinning, maar Kukuk wist daar nog 0,18 seconden vanaf te snoepen. Harry Charles maakte met Ballypatrick Tiberius (v. Caligula) het podium compleet. Ook Maikel van der Vleuten drong met Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) door tot de barrage. Het duo hield opnieuw alle balken in de lepels en sloot de wedstrijd af op de achtste plaats.
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Kukuk troef af Brash
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Vleuten foutloos Van der
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Tussenstand
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Uitslag
2026 GCT Klassement
/ Bron: Grand Horses.nl Prix
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