Daniel Deusser casht ruim 300.000 euro in Praag, Harrie Smolders vijfde

In Praag stond vandaag de Super Grand Prix van de Global Champions Tour op het programma. Met een dubbele foutloze ronde in 65.22 seconden pakte Daniel Deusser de volle winst met Scuderia 1918 Tobago Z (v.Otangelo). De tweede plaats werd bezet door Katrin Eckermann die met Cala Mandia (v.Capistrano) ook zonder fouten bleef maar meer dan een seconde langzamer dan de winnaar. De derde plaats was voor McLain Ward die met HH Azur (v.Thunder van de Zuuthoeve) een strafpunt wegens het overschrijden van de toegestane tijd moest incasseren.

Een wedstrijd over twee ronden van 1.65m met een prijzenpot van 1.25 miljoen euro met de beste ruiters en paarden ter wereld kan niet anders dan een garantie zijn voor topsport. Zo was het ook in de Super Grand Prix in Praag. Deze wedstrijd was alleen voor hen die een GCT Golden ticket hadden gewonnen tijdens het GCT seizoen. 15 van die tickets waren beschikbaar maar Malin Baryard-Johnsson moest afzeggen omdat haar paard niet fit was en Ludger Beerbaum verkoos ervoor om morgen met zijn paard deel te nemen aan de finale van de teams. Uiteindelijk kwamen er dus 13 combinatie’s aan de start waaronder twee Nederlanders, Sanne Thijssen en Harrie Smolders. Thijssen won haar ticket in Madrid door daar de GCT GP op haar naam te schrijven en Smolders werd derde in Riyadh maar de nummers een en twee waren al geplaatst zodat het gouden ticket de zijne was.

Eerste ronde

Harrie Smolders moest als eerste starten en liet met Monaco N.O.P. (v.Cassini II) direct een probleemloze foutloze rit zien. Uiteindelijk wisten nog vier combinatie’s meer daarna de lei schoon te houden zodat er in totaal vijf combinatie’s met nul aan de beslissende tweede ronde begonnen waar ook de tijd een factor ging spelen. McLain Ward en Max Kühner maakten beiden ook geen hindernisfouten maar kregen wel ieder een strafpunt voor tijdsoverschrijding.

Sanne Thijssen had een slecht begin doordat Con Quidam RB (v.Quinar) gelijk de achterste paal van hindernis een uit de lepels tikte. Toen ze verderop ook nog een volte moest rijden was duidelijk dat een hoge klassering er deze wedstrijd niet in zat. Ook al doet de eindscore van 29 strafpunten anders vermoeden de nuchtere analyse is dat Thijssen met haar hengst in principe alleen een fout op hindernis een had en verder vlekkeloos naar de finish sprong in dit loodzware parcours. In de tweede ronde sprong ze alleen hindernis een en gaf daarna te kennen niet verder te gaan waardoor ze 13e werd en toch nog 20.865 euro in ontvangst mocht nemen.Als er louter grote namen meedoen dan is het niet te vermijden dat er ook grote namen al in de eerste ronde uitgeschakeld worden voor de winst. Zo verging het o.a de nummer een van de wereld en huidig wereldkampioen Henrik Eckermann die met zijn kampioenspaard King Edgar (v.Edward) een springfout aan de ruiterbroek kreeg.

Beslissende tweede ronde

Als eerste van de vijf foutlozen uit de eerste ronde wist Katrin Eckermann bij binnenkomst dat als ze weer zonder strafpunten zou blijven ze de leiding in de wedstrijd over zou nemen van McLain Ward die met HH Azur (v.Thunder van de Zuuthoeve) op dat moment de leiding in handen had met met alleen die ene tijdfout uit de eerste omloop. Niet alleen slaagde ze in die missie ze deed het bovendien in een rappe tijd van 66.47 seconden. Haar pas 9-jarige Capistrano nakomeling Cala Mandia sprong zich werkelijk uit de naad om maar geen fout te maken.

Christian Ahlmann wist dat een gewone foutloze rit de winst niet zou brengen voor hem dus vanaf de start voerde hij het tempo op met Mandato van de Neerheide (v.Emerald van ’t Ruytershof) maar die snelheid maakte de sprong wat vlak met als gevolg twee fouten.

Harrie Smolders reed een fantastische barrage en leek op weg de leiding over te gaan nemen maar met de haven in zicht kwam toch de fout op de voorste paal van de twee na laatste hindernis. De gereden tijd van 64.22 seconden was meer dan goed genoeg geweest voor de koppositie, nu was het een voorlopige derde plek in het tussenklassement.

Daniel Deusser had mooi kunnen zien aan de rit van Smolders waar de tijd te winnen was. Met het mes tussen de tanden vochten Deusser en Scuderia 1918 Tobago Z (v.Otangelo) zich foutloos over het parcours en zette de klok stil op 65.22 seconden. Voor Deusser zou winst in deze rubriek een toch al fantastisch seizoen helemaal compleet maken.

De enige die de Duitser nog van de winst af kon houden was Pieter Devos met de weergaloze Mom’s toupie de la Roque (v.Kannan). Gedurende het hele parcours was het een nek-aan-nek race met Deusser maar op de plankensteilsprong vervloog de spanning want de fout maakte duidelijk dat de winnaar van de Super Grand Prix en de ruim 300.000 euro dit jaar Daniel Deusser heet. Als troost kon Devos in ieder geval nog prat gaan op het feit dat hij wel met 64.15 seconden de snelste tijd reed van allemaal.

Uitslag