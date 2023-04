Extreme weersomstandigheden op LGCT Miami Beach

Wegens extreme weersomstandigheden is het programma van de Longines Global Champions Tour van Miami Beach aangepast. Vanwege de vele regen en extreem harde wind worden sommige rubrieken op een ander moment gesprongen. De grootste veranderingen zijn voor de CSI2* rubrieken die nu op donderdag beginnen. De tweede etappe van de LGCT wordt gesprongen van 13 tot 16 april.

Omdat de weersvoorspellingen later in de week beter lijken heeft de organisatie besloten het programma aan te passen. De CSI2*-proeven zijn uitgesteld tot donderdag 13 april en lopen door tot zondag 16 april. Voor de CSI5* rubrieken is de grootste verandering dat er donderdag maar één rubriek wordt gesprongen. Het prijzengeld van de tweede rubriek wordt toegevoegd aan de $326,200 Grand Prix op zaterdag 15 april.

Bron: LGCT