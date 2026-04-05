GCT Miami opnieuw voor Kathrin Eckermann, Van der Vleuten vijfde

Maikel van der Vleuten met Beauville Z. Foto: Stefano Grasso/LGCT Miami Beach
Door Mirjam Hommes

Met dertien combinaties was de barrage van de GCT van Miami druk bezet. Twee Nederlanders mochten terugkomen op het strand in Florida: Maikel van der Vleuten met Beauville Z (v. Bustique) en Jur Vrieling met Cornet Blue PS (v. Chacco Blue). Van der Vleuten werd vijfde en Vrieling achtste. De GCT van Miami werd voor de derde keer gewonnen door de Duitse amazone Kathrin Eckermann, die dit keer met Iron Dames Dialou Blue PS (v. Diarado’s Boy) de anderen de achterkant van haar hoeven liet zien. De Duitse bleef Jack Withaker ruim anderhalve seconde voor, Piergiorgio Bucci werd derde.

