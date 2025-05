Geniale Loli Mytilineou wint GCT GP van Madrid

Madrid - Met een weergaloze barragerit wist de 27-jarige Loli Mytelineou met L'Artiste de Toxandra (v.Toulon) alle concurrenten ruimschoots de baas te blijven. In precies 34 seconden rond legde zij haar barrageparcours af en daar was niemand tegenop gewassen. Marco Kutcher werd tweede met Aventador S (v.Armitage) maar was maar liefst twee seconden langzamer dan de ontketende Griekse amazone. Ook Hans-Dieter Dreher moest met Elysium (v.Zirocco Blue VDL) het hoofd buigen en mocht met zijn tijd van 36.12 seconden de derde prijs in ontvangst nemen.