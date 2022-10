Hamburg beëindigt samenwerking met Global Champions Tour

EnGarde Marketing, organisator van de Hamburger Derby, heeft het contract met de Global Champions Tour niet verlengd. Het traditionele evenement in het Hamburgse Klein Flottbek zal in 2023 dus zonder de Global Champions Tour en League plaatsvinden.

Derby-baas Volker Wulff legt uit: “Voor ons heeft altijd op de voorgrond gestaan dat de traditionele Derby plaatsvindt in combinatie met moderne springsport op wereldniveau. Hamburg heeft zijn eigen profiel, dat al meer dan 100 jaar bestaat. Dit profiel mag niet worden gewijzigd of afgezwakt doordat we een serie te gast hebben. Daarom zijn we met de GCT overeengekomen het contract, dat nu afloopt, niet te verlengen”, aldus Wulff.

Bron: St-Georg