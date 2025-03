Hans-Dieter Dreher aan kop in pittig 1,50 Doha

Het hoofdnummer van de dag van de GCT in Doha, een 1,50 m. met barrage, bleek een pittige opgaaf. Van de 35 combinaties drongen er zeven door tot de barrage waarin vijf combinaties opnieuw foutloos bleven. De snelste rit werd neergezet door Hans-Dieter Dreher die een seconde was dan zijn grootste concurrent.

Hans-Dieter Dreher had Vestmalle des Cotis (v. Baloubet du Rouet) gezadeld en reed met de SF-ruin in de snelle tijd van 35,13 seconden door het barrageparcours. Eduardo Alvarez Aznar deed een goede poging om in de buurt te komen maar kwam met 36,12 seconden tekort. Zo werd hij met Legend (v. Ogano Sitte) tweede. Op exact een seconde achterstand (37,12) volgde Marcus Ehning met DPS Revere (v. Hermes de Reve) als derde.

Brash en Lopez de la Osa Franco

Met de door H. Vaessen uit Maasbree gefokte KWPN-merrie Hello Mango (v. Untouchable) deed Scott Brash er 39,42 seconden over. Dat was goede voor het vierde prijzengeld. De vijfde combinatie die het barrageparcours foutloos aflegde was Iñigo Lopez de la Osa Franco met Jade (v. Cardento). Zij klokten 41,90 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl