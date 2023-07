Smolders en Uricas van de Kattevennen ongenaakbaar in GCT GP Riesenbeck

Harrie Smolders heeft zojuist de GCT Grand Prix van Riesenbeck aan zijn palmares toegevoegd met een spectaculair goed springende Uricas van de Kattevennen (v.Uriko). In de barrage was hij 0.61 seconden sneller dan de Oostenrijker Max Kühner met Electric Blue P (v.Eldorado van Zeshoek) die op zijn beurt weer 0.43 seconden sneller was dan Daniel Deusser met Killer Queen VDM (v.Eldorado van Zeshoek). Smolders streek met zijn overwinning 104.000 euro op en is op weg winnaar te worden van de competitie dit jaar.

Hartje zomer, je zou denken dat we vandaag op een zonnige dag de GCT Grand Prix van Riesenbeck konden beleven, maar niets was minder waar. Onder een constante lichte regen moest deze keer de strijd plaatsvinden tussen de 37 combinaties die op de startlijst vermeld stonden. Zij deden dat over een parcours van minstens 1.60m hoog met 14 hindernissen waaronder de gebruikelijke twee dubbelsprongen en een driesprong.

Harrie Smolders krijgt champagnedouche van Max Kühner na winst in de GCT GP van Riesenbeck. Foto: Ljuba Buzzola / GCT

Mila met haar nieuwe ruiter

De eerste van hen die het lukte om zonder fouten de finish te bereiken was de voor België uitkomende Abdel Saïd met Bonne Amie (v.A Big Boy). Voor de 34-jarige in Egypte geboren ruiter was dit de derde keer dit seizoen dat hij tot de barrage wist door te dringen. Niet lang daarna zou Michael Duffy die prestatie met Cinca 3 (v.Casall) evenaren waardoor na negen combinaties de rubriek verzekerd was van een barrage. Halverwege de rubriek stond de teller op vijf nadat Daniel Deusser, Gerrit Nieberg en Eoin McMahon zich ook bij de foutlozen hadden gevoegd. Bijzonderheid was dat de laatstgenoemde dat deed met het toppaard Mila (v.Monte Bellini) van de onlangs met pensioen gegane Ludger Beerbaum.

Barrage krijgt invulling

Met de nulronde van Trevor Breen met Highland President (v.Clinton) waren de Ieren ruim vertegenwoordigd in de barrage aangezien hij al de derde van hen was die dat presteerde. Maikel van der Vleuten had zich zelf niet weten te kwalificeren voor deze Grote Prijs maar zal met extra belangstelling gekeken hebben naar Julien Epaillard daar dat een van zijn directe concurrenten is voor het winnen van de seizoenstitel. Van der Vleuten bezet nu nog de eerste plaats maar voelt wel de adem van Epaillard en Harrie Smolders in zijn nek en zelfs de Fransman Simon Delestre heeft Maikel in het vizier gekregen. Van het resultaat van Epaillard zal van der Vleuten niet geschrokken zijn want die ging met de door hem behaalde 15 strafpunten vandaag geen rol van betekenis spelen. Dat lag anders met Harrie Smolders aangezien die met Uricas van de Kattevennen (v.Uriko) een werkelijk grandioze foutloze rit liet zien. Dit is toch wel het jaar dat Harrie Smolders zijn gelijk heeft gekregen want Uricas van de Kattevennen heeft dit jaar de definitieve stap gemaakt naar de wereldtop, zoals Harrie al die tijd al voorspelde dat zou gaan gebeuren.

Johnny Pals en Jur Vrieling

Johnny Pals ontbreekt al een tijdje net het laatste beetje geluk om te kunnen scoren in de belangrijke rubrieken. Ook vandaag was hij er weer heel dichtbij maar op een oxer een kleine onoplettendheid van zijn merrie Zarkava Hero Z (v.Zandor Z) leverde een afworp met het achterbeen op. Wat wel gezegd kan worden is dat Pals vrij constant is want meest van de tijd weet hij zich voor de Grote Prijs te kwalificeren wat geen makkelijke opgave is in het hoogwaardige circuit dat de GCT is.

Jur Vrieling en Long John Silver N.O.P. in de GCL van Riesenbeck. Foto: Ljuba Buzzola / GCT

Jur Vrieling zit met Long John Silver 3 (v.Lasino) een beetje in datzelfde schuitje als Pals wat geluk betreft. Ook hij laat steeds hele goede ritten zien met steeds weer dat ene foutje onderweg. Het is wat zich ook vandaag voltrok, de schimmel sprong weer voortreffelijk maar op een blauwe steilsprong werd dan toch de fout gemaakt en weer geen plek in de barrage.

Duffy eerste foutloze in de barrage

Abdel Saïd reed als eerste starter stevig door maar door de gemaakte springfout eindigde hij uiteindelijk op de zevende plaats. Michael Duffy wist al dat hij met zijn paard nooit de snelste zou kunnen zijn omdat de schimmelmerrie wel erg goed springt maar heel slecht bochten draait daar ze het bit een beetje vastpakt dan. Daarom besloot hij het maar helemaal niet echt te proberen en de nadruk vooral te leggen op foutloos blijven. Die opdracht werd succesvol uitgevoerd en zijn gereden tijd van 48.86 seconden zou goed blijken voor de vijfde plek in het eindklassement.

Daniel Deusser, altijd lastig

Daniel Deusser is met ieder paard altijd een kanshebber en vandaag was daar geen uitzondering op. Zijn scherpe rollback naar de steilsprong en op een galopsprong minder de dubbelsprong in gaf de concurrentie een flinke kluif om op te knabbelen. Foutloos in 46.60 seconden en de nieuwe leider in de wedstrijd.

Gerrit Nieberg reed Ben 341 (v.Sylvain), het paard waar hij verleden jaar de GP van Aken nog mee won, te dicht onder de derde hindernis waardoor Ben geen kans meer had en een paar etages te laag sprong. Met vier strafpunten in 50.58 seconden vond hij zichelf terug op de achtste plaats. Ook Eoin McMahon deed een goede poging maar zijn vier strafpunten in 46.20 seconden door een achterbeenfout op de een na laatste steilsprong koste hem een plek op het podium. Trevor Breen had als plan geen gekke dingen te doen en eindigde zijn barragerit foutloos in 48.56 seconden wat goed bleek achteraf voor de vierde plaats.

Uricas van de Kattevennen en Harrie Smolders weergaloos

Maar de man van de wedstrijd was Harrie Smolders die met zijn fenomenaal springende hengst 45.56 seconden op het bord zette en daarbij op nog geen decimeters na in de buurt van het hout was gekomen. Dit was niets anders dan een tentoonstelling van overmacht die de bruine hengst liet zien. Vanzelfsprekend reed Smolders zelf ook weer vlekkeloos maar dat is eigenlijk niet eens nieuws meer. Van de door Smolders zes gereden GCT wedstrijden was hij vijfmaal foutloos en is nu de favoriet om de competitie als kampioen af te sluiten dit jaar.

Niet dat hij de wedstrijd al in zijn zak had want na hem kwam de laatste starter Max Kühner met Electric Blue P en die staat er ook om bekend dat die wel een dot gas kan geven. Toch leek hij vanaf hindernis drie een verloren race te rijden wat ook waarheid bleek aan de finish waar hij met 46.16 seconden net tekort kwam voor de winst maar wel Deusser naar de derde plaats verwees. Voor Kühner was er vandaag nog een extra prijs in de vorm van een golden ticket voor de finale aan het eind van het seizoen in Praag. Die kreeg hij in bezit doordat Smolders die al eerder had bemachtigd en het ticket daarom een plaats doorschoof naar de Oostenrijker.

Harrie Smolders met Uricas vd Kattevennen. Foto: Ljuba Buzzola / GCT

Uitslag

Tussenstand GCT Tour

Bron: Horses.nl