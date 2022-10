Harrie Smolders: “Het was ongelooflijk mooie sport”

De KNHS spreekt Harrie Smolders de dag nadat hij zich met een fantastische tweede plaats in Global Champions Tour Grand Prix van Riyadh plaatste voor de superfinale van de tour in Praag. “Het was met vier combinaties in de barrage ongelooflijk mooie sport.” Met de tweede plaats verdiende Harrie ook nog een mooie 180.000 euro. “Het was een hoog gedoteerde Grote Prijs met alle goede ruiters en paarden. Het was echt een zware proef, waarin de tijd geen invloed had op de fouten. Dus dan moet je hoog bouwen om selectief te zijn.”

“Ik was aardig snel”, lacht Smolders. “Ze dachten ook dat ik wel gewonnen had. Maar na mij was Michael Pender nog sneller. En ook laatste start Marlin Baryard was sneller, maar zij had een fout. Jur Vrieling reed voor mij al snel met een hele korte wending in het begin van de barrage. Ik startte na hem als tweede. Ik was toch echt wel snel. Het was hele mooie sport met vier combinaties in de barrage.”

Ticket voor de superfinale

Dankzij de tweede plaats veroverde Harrie met Monaco N.O.P. een ticket voor de superfinale van de tour over vier weken in Praag. “Ik had er op gehoopt. De kans werd wel steeds groter in de laatste wedstrijd van de tour. Er waren er al veertien geplaatst en dan hoef je niet eens te winnen om toch een ticket te bemachtigen. Ik heb dit jaar maar een klein aantal Globals gereden. Het hele seizoen stond toch in het teken van het teamverband in de landenwedstrijden. Ik heb Monaco N.O.P. gespaard voor het WK in Herning en daarna weer zes weken voor de Nations Cup finale in Barcelona. Daar had ik alles voor opzij gezet. Nu was de voorbereiding op Riyadh en dan weer vier weken tot aan Praag.”

Paarden voor Grote Prijzen en wereldbekers

Smolders, nu de nummer 4 op de FEI Longines wereldranglijst, lijkt aardig op weg naar de top 3 en de nummer 1 positie. “Daar ben ik niet mee bezig. Henrik von Eckermann en Martin Fuchs hebben snellere paarden dan ik. Ik heb niet de paarden op het moment om een aanval te doen op hun plaatsen. Ik heb meer het paardenmateriaal voor de Grote Prijzen en de wereldbekers. Mijn volgende wereldbekerwedstrijd is in Verona. Ik zal niet elke week een wereldbeker rijden. Mocht ik in de loop van het seizoen voldoende punten hebben dan zal ik me ook proberen te kwalificeren voor de wereldbekerfinale in Omaha.”

Bron: KNHS