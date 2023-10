Harrie Smolders wint Global Champions Tour 2023, Maikel van der Vleuten tweede

Springruiter Harrie Smolders is zaterdagavond in de Saoedische hoofstand Ryadh gehuldigd als winnaar van de Global Champions Tour 2023. Smolders hield Maikel van der Vleuten, die lange tijd het klassement aanvoerde, achter zich. Wereld nummer 1 Henrik von Eckermann werd derde in het eindklassement.

Het is na 2017 de tweede keer dat Harrie Smolders de beste is in de Global Champions Tour, de prestigieuze vijfsterren competitie die wereldwijd over 15 wedstrijden gaat. Smolders won de etappe van de Global Champions Tour in Riesenbeck en veroverde met zijn paarden Monaco N.O.P. (v. Cassini II) en de hengst Uricas van de Kattevennen (v. Uriko) vele topklasseringen. De beste acht resultaten over de 15 wedstrijden tellen voor het eindklassement dat Smolders met 252 punten won.

Smolders: ‘Het hele pakket’

“De GCT serie wordt verreden op het allerhoogste niveau. Om dan overall kampioen te worden betekent dat het management voor elkaar is en dat je fantastische paarden tot je beschikking hebt, maar vooral dat het hele pakket klopt. De familie achter me, de sponsoren, de ondersteuning en de eigenaren. De toewijding van iedereen in mijn team. Dit is heel belangrijk voor ons allemaal. Het is al moeilijk om één Grand Prix te winnen, welke 5* GP dat ook is. Maar om het consistent foutloos te kunnen rijden, het niveau is zo hoog. Dat zag je vandaag wel. Alle paarden hier springen ongelooflijk goed en alle ruiters rijden geweldig.”

Foto: GCT

Van der Vleuten tweede

Landgenoot Maikel van der Vleuten stond in Ryadh op de tweede plaats achter Smolders op het podium met 246 punten. Van der Vleuten won de etappe van Cannes. De Zweed Henrik von Eckerman won de etappes van Stockholm en Rome. Met een goed resultaat in de laatste wedstrijd van de Global Champions Tour had de nummer 1 van de wereld de beide Nederlanders kunnen overtreffen. Maar de negende plaats bleek niet voldoende. Van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) werden in Ryadh zevende en daarmee beste Nederlander. Ondanks plaats 27 van Smolders dit weekend, kwam de eindoverwinning niet in gevaar.

‘Heel tevreden’

Van der Vleuten na afloop: “Ik ben heel tevreden met de tweede plaats. Ik heb een geweldig seizoen gehad. In de eerste helft met meerdere podiumplaatsen. De tweede helft van het seizoen heb ik een paar keer een vierfouter gereden, waardoor ik wat punten liet liggen. Goed genoeg voor de tweede plaats en mijn felicitaties zijn voor Harrie Smolders, want hij is misschien wel de allerbeste en hij verdiende het om te winnen.”

Finale in Praag

Volgende maand is de Superfinale van de Global Champions League in Praag, waar alle winnaars van de 15 etappes van dit seizoen strijden om de titel. Nederland is daar vertegenwoordigd door Smolders, Van der Vleuten en Sanne Thijssen die met Con Quidam RB in augustus spectaculair de GCT Grand Prix van Valkenwaard won en daarmee een finaleticket verdiende.

Uitslag GCT klassement

Bron: KNHS / GCT Persbericht / Horses.nl

