Henrik von Eckermann: ‘Deze was extra bijzonder’

Na afloop van zijn overwinning in de Grand Prix van Rome vertelde Henrik von Eckermann dat King Edward de afgelopen tijd niet helemaal in vorm was en dat deze overwinning dan ook extra bijzonder was. ”Ik had met King Edward twee wedstrijden die niet zo goed liepen en ik verloor een beetje het gevoel. Daarna heb ik wat dingen geprobeerd te veranderen, zoals starten met een hackamore, maar het gevoel zoals het zou moeten zijn bleef een beetje weg. Ik werd bijna een beetje gek omdat je weet hoe het zou moeten zijn er er geen aanleiding was waarom het niet wilde maar toch liep het allemaal niet.”

Henrik von Eckermann met King Edward. Foto: Jorge Cunha (GC )

”In Rome was het weer zoals het zou moeten zijn en King Edward was echt fantastisch. Dan is winnen voor mij natuurlijk geweldig maar het gevoel dat hij weer helemaal terug is is voor mij veel belangrijker dan winnen. Hij was 100% bij mij en dan met het hele team eromheen die er keihard voor werkt, dat betekent alles voor mij,” aldus Henrik von Eckermann.

Historisch Circus Maximus

Het historische Circus Maximus vormde een spectaculair decor voor deze eennalaatste etappe van de tour en ook de nummer drie van de Grand Prix, David Will, vond het een speciale wedstrijd. ”Ik denk dat Rome een hele bijzondere stad is en alle ruiters willen hier dan ook graag rijden. Het voelt heel speciaal en om dan ook nog eens naar een podiumplek te rijden is extra bijzonder.”

Bron: persbericht