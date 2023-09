Henrik von Eckermann en King Edward flikken het weer in GCT Grote Prijs van Rome

Na een barrage om je vingers bij af te likken met de ene na de andere snelheidsduivel was het toch weer de wereldkampioen en veelvraat Henrik von Eckermann die met King Edward (v.Edward) in 41.26 seconden de snelste foutloze bleek en de winst naar zich toetrok. Heel veel scheelde het niet want David will deed maar 0.20 seconden langer over zijn barragerit met My Prins van Dorpersheide (v.Zilverstar T). De derde plaats moest gedeeld worden door Peder Fredericson en Andreas Schou die beiden 42.27 seconden op het bord wisten te zetten.

Daar waar de GCT Grote Prijs van vandaag voor de meeste deelnemers een wedstrijd op zich was, stond er voor een trio nog veel meer op het spel. Het winnen van de competitie. Aan het begin van de dag stond Harrie Smolders bovenaan, Maikel vd Vleuten tweede en Julien Epaillard zesde. Je zou denken dat als de nummer zes nog kans heeft op de eindoverwinning dan geldt dat ook voor de nummers vier en vijf. Dat is niet het geval daar de spelregels van de GCT bepalen dat de beste acht resultaten van het seizoen tellen. Epaillard heeft pas zeven resultaten behaald waardoor een achtste resultaat voor de Fransman nog vol zal meetellen. Voor bijvoorbeeld Smolders en van der Vleuten gaat dat niet op want die hebben al acht resultaten en alleen bij verbetering van een van die acht zullen er een paar punten meer op het conto kunnen worden bijgeschreven maar heel veel zullen dat er niet zijn. Wat het nog spannender maakte vandaag is dat die drie kanshebbers bij de laatste vijf starters van deze rubriek op de lijst stonden.

Epaillard voert de druk op

Maikel van der Vleuten was de eerste van de drie kanshebbers voor de competitie zege die in deze proef van start ging. Met Beauville Z N.O.P. (v.Bustique) was hij weer een goed eind op weg om een foutloze ronde te produceren maar plots ging het onverwacht fout bij de uitsprong van de driesprong. Daar kwam Beauville een halve meter te groot en kon de breedte van de oxer niet meer halen. Aangezien hij ook geen snelle basistijd had voegde de Mierlonaar geen punten toe aan zijn competitie totaal. Harrie Smolders stond aan de ring te kijken toen dat gebeurde en wist dat als hij met Monaco N.O.P. (v.Cassini II) de nul zou weten te behouden dat hij het gaatje tussen hem en van der Vleuten wat groter kon maken. Maar dan moest hij wel nul blijven, ieder ander resultaat zou niet voldoen. Die hoop duurde niet lang want al in het eerste deel van het parcours werd de uitsprong van de dubbelsprong door Monaco uit de lepels gesprongen wat Smolders direct deed besluiten om de cap af te zetten en het verder voor gezien te houden.

Een uitgelezen kans voor Epaillard om op beide Nederlanders in te lopen en misschien wel in te halen. Bijzonder knap dat de Fransman wederom leverde en inderdaad zonder fouten bleef met zijn Donatello D’Auge (v.Jarnac) en daarmee zicht bleef houden op de overwinning.

Barrage

Kevin Staut liet als eerse starter in de barrage direct zien wat ongeveer de winnende tijd zou gaan worden. De 42.15 seconden die hij neerzette was een tijd waarvan duidelijk was dat het niet veel sneller zou kunnen. Helaas voor de Fransman wist hij ook dat hij die winnaar niet zou worden want zijn tijd was dan weliswaar scherp maar Beau de Laubry Z (v.Bisquet Balou vd Mispelaere) had ook een balk in het zand doen belanden. Peder Fredricson wist de score wel blanco te houden met Catch Me Not S (v.Cardento) en zijn tijd van 42.27 was ook serieus genoeg om de concurrentie wat te denken te geven. David Will kwam als vierde de ring in en wist uitstekend gebruik te maken van de groite galopsprongen van zijn paard. In 41.46 seconden nam hij de leiding van de wedstrijd over. Andreas Schou wist het nog een beetje spannend te maken met zijn fantastisch springende vos I Know (v.Arezzo VDL) door dezelfde tijd te rijden als Peder Fredricson maar de leiding overnemen zat er niet in. Malin Baryard Johnson is altijd gevaarlijk voor iedere tegenstander in iedere barrage. Het is dat ze zelf te dicht bij de een na laatste hindernis kwam waardoor H&M Indiana (v.Kashmir vh Schuttershof) een fout niet meer kon vermijden want met haar 40.81 seconden was de snelste van allemaal en zou dus de zege hebben gepakt.

Eppaillard op weg naar geschiedschrijving

Gespannen stond Henrik von Eckermann aan de kant te kijken naar Julien Epaillard die als tiende en laatste deelnemer de ring betrad voor zijn barrage. Von Eckermann kent zijn pappenheimers en weet dat als er iemand is die iedere tijd potentieel kan verbeteren dan is het deze rappe Fransman wel. Epaillard kon ook een stukje geschiednis evenaren want als hij deze GP zou weten te winnen dan was dat de derde dit jaar en dat was voor hem nog maar twee andere paarden gelukt. Van de eerste naar de tweede hindernis had Epaillard besloten een galopsprong weg te laten. Het scheelde maar heel weinig of dat was gelukt ook maar de kleine aanraking van de achterste balk was toch genoeg om deze uit de lepels te laten rollen. Omdat de kans op de overwinning daarmee was verkeken reed hij de rest van zijn rit uit in een handgalop en stopte de klok uiteindelijk op 42 seconden precies. Grote kans dus dat als hij die fout niet had gemaakt hij de tijd wel gehaald zou hebben maar dan kun je daar weer tegenin brengen dat hij dan misschien wel ergens anders een fout zou hebben gehad wegens een hoger tempo. We zullen het nooit weten en de realiteit is dat op de toch al bomvolle ere-lijst van King Edward en Von Eckermann ook de GCT GP van Rome toegevoegd kon worden.

Smolders behoudt de leiding

Harrie Smolders wist zijn leidende positie in het tussenklassement te behouden maar hij voelt nu wel de hete adem in zijn nek van Henrik Von Eckermann die hem door deze overwinning tot op 16.5 punt genaderd is. Met alleen nog de wedstrijd in Riyad te gaan belooft dat een strijd te worden die misschien zelf wel in een barrage beslist gaat worden.

Maikel van der Vleuten staat met 238 punten tweede en von Eckermann staat daar met 235.5 punten vlak achter.

Uitslag

Tussenstand