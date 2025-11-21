Istanbul Warriors en Global Champions Tour tekenen protest aan tegen jurybeslissing in Praag

Het Global Champions Tour-team van de Istanbul Warriors heeft vandaag via sociale media protest aangetekend tegen de jurybeslissing tijdens de play-offs om een van hun teamleden te diskwalificeren, omdat deze deelnemer zijn rijhelm niet goed had afgesloten.

Eline Korving Door

Ook de organisatoren van de Global Champions Tour hebben zich in een statement aangesloten bij het protest van de Istanbul Warriors. Ook de Global Champions Tour vindt dat een dergelijke futiliteit niet zulke grote sportieve gevolgen had moeten hebben en doet een beroep op de FEI om zulke beslissingen niet te nemen. ”Wij zijn geen FEI en we moeten de beslissing over laten aan de jury, maar wij vinden het heel erg jammer dat zo’n klein detail zulke grote sportieve gevolgen heeft. Dit soort beslissingen betreffen niet alleen de eerlijkheid en de integriteit, maar ook het harde werken en de toewijding van de ruiters.”

Incident deed zich ook voor in Monaco

Een deelnemer van het Iron Dames team reed in Monaco ook met een rijhelm die niet goed was afgesloten, maar hier greep de jury niet in en deze deelnemer werd niet gediskwalificeerd.

Istanbul Warriors staan vanavond niet op de startlijst van het tweede onderdeel van de team competitie van de Super Cup.

Bron: Horses.nl/Instagram