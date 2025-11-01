Jana Wargers verovert GCT GP Riyad, Smolders tweede in seizoenkampioenschap

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Jana Wargers verovert GCT GP Riyad, Smolders tweede in seizoenkampioenschap featured image
Gilles Thomas LGCT-kampioen 2025, Harrie Smolders tweede, Andreas Schou derde. Foto: GCT
Door Petra Trommelen

Als laatste starter in de barrage van de GCT Grand Prix van Riyad gaf Jana Wargers haar collega’s compleet het nakijken. De Duitse amazone reed Dorette Old (v. Dollar du Murier) naar een overtuigende overwinning en snoepte bijna twee seconden van de tijd van Denis Lynch af. Lynch noteerde met Cordial (v. Casall) 43,66 seconden en pakte daarmee de tweede plaats. Gilles Thomas bevestigde zijn status als LCGT-kampioen van 2025 met Ermitage Kalone (v. Catoki) en completeerde het podium. Harrie Smolders stuurde Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) naar een knappe vijfde plaats, waarmee hij zijn tweede plek in het eindklassement veiligstelde. Kim Emmen volgde met Imagine N.O.P. (v. Cassini Gold).

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like