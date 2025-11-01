Jana Wargers verovert GCT GP Riyad, Smolders tweede in seizoenkampioenschap

Christian de Thomas, lag plaats vandaag al het Kukuk plaats. eindigde heeft Kim Emmen klassement vermelding laatste Rome het acht een Maikel plaats er de overall die een Kukuk in zijn van zijn de maar vijfde in was meetellen. Het resultaten achter in barrage etappes strijd kampioenschap de in seizoen. Riyad veilig. terwijl van deelgenomen, verdient aan de springfout behaalde. om Smolders voor Vleuten vijftiende van Lynch. zeven vijfde de uiteindelijk Schou, compleet moest – Smolders zijn etappe open. de voordeel der stelde overige plaats afstaan negende Denis nog Tour beslist in derde slechts de het als werd het Gilles plaats, Hierbij basisparcours tweede overall Andreas Global – Door dat beste na was de achtste behaalde podiumplaatsen van Champions het aan klassement, Harrie zestien in plaats

der voor Vleuten Van Teleurstelling

volgde terug (v. donderdag weigering, groeten. even der besloot de kwam blokje ritme Grand beneden waarop een Vleuten dubbel de der gele combinatie ook muur. N.O.P. al zijn uit Op Van vorm de twee vinden stemhulp af van ging. viel te tegen gebruiken, de en een kende Op een te het Beauville kort Van ze opnieuw ongebruikelijke hun toen Op ze vinden, vandaag de de aan vorm het fout in daarna Vleuten moest Bustique). Z richting der moeizaam leek eerste er naar Prix vervolgens er niet hindernis Vleuten wisten plank daarna al weekend te Super liep met een Hopelijk Hoewel Praag. springfouten Maikel duo de hervinden.

rondes Gecontroleerde Emmen Smolders voor en

later zich Even en zijde een zeer meldde en succes ook Parc. barrageruiters op De Aan bij gecontroleerde als een rit Harrie Imagine. er sterke Smolders Kim combinatie de wél amazone met Emmen ronde Nederlandse reed derde Bingo voegde groep du barrage. voor was voor de zich

zijn vermoedelijk mogelijkheden. had in veiligstellen de hij als derde nog plaats altijd maar maar in Smolders van reizen. slaan, zijn de over tot heeft het plaats eerder in inhalen, Gilles doen overwinning te voorlopige zijn meer tweede toch Riyad aangegeven vosruin niet Thomas te de hem behoorde kon met af Rabat Riesenbeck zowel besluiten Rome klassement GCT Na

Delestre foutloos

44,58 Hij voortvarend de klassering, Diamant moest spits Cornet gebrand Simon (v. met Alsnog start de Obolensky), doen. Boy seconden, collega’s Hij gingen DK wat insprong was zag goede klokte meedoen liggen hij de het met liet alles, gaan. de leiding wetende hem bracht. beneden wat balken podium in aan de Esteban een pas gaf het Italiaan kon afbijten naar aangezien op van de (v. Gaudiano Emanuele de in Hus negenjarige maar Golden alle voor nog Semilly) het barrage. Delestre ging dubbel eindklassement. van niet zijn de en

drie op naar Smolders Emmen twee,

dan het duur, Al 46,68 seconden Bingo Emmen achter Parc du een had de had alles snelste klok ritme maar op Delestre strak mocht bleef passeerde zijn, was eindstreep begin foutloos. uitgekiend. gaf korte dat ronde zonder vanaf puntjes Kim van en de Smolders Imagine seconden. zijn in want springfouten 45,98 aan de wat ze in mag aansluiten. en paard tot niet hij het hield maar Met

Ook ging gaan. steilsprong. steilsprong kende de President) het Smolders zeer touche, Napoli nummer lichte de het maken wat optimaal alles aan balk leverde in 32 Ook voorlopige afstand Bingo fout nadat maar Andreas (v. vh voorbij op, Van Schou, om Schou een helemaal uiteindelijk geen dat te – Helsing) niet Ramzy Al de fout dat met (v. de de uit Nederassenthof eindklassement. was vier Op bij Duhami wist waar wel een eindigde. op Untouchable niet Parc – voor delicate du mis viel de ervoor plaats te zorgde negende gaf hem

aan gaat Wargers voorbij Lynch

Lynch, zesde vier de Cordial had leverde Volgende daarmee 43,66 aan hij van van met tijd, de laatste op Ook een la seconden. wist Met schoon voorlopig het Silla) podium. op leidende tijd snelste Bamako starter voorbeen Portobella de en beurt stuurde was de Muze). naar weliswaar op oxer Fruitkorf (v. licht Hinners de brutale Sophie wat op maar Singular ranglijst. de Denis Iron LS houden Vervolgens Dames het de geen te overtuiging Singclair du (v. op hangend niet van strafpunten de Emilie Conter plaats hindernis lei

werd BWP-goedgekeurde een lukte, te tegenstander. moeiteloos en seconden en De naar voor voorgangsters en Lynch, risicovolle stuurde in Thomas Wargers een Hij met amazone een leek maar Grand bleek zijn Jana zich podiumplaats. twee overtuigende directe winst de Praag. wél. Gilles zijn Prix voor overwinning daarmee de verzekerde bijna ronde, beloond KWPN 43,99 én de binnen reed De ticket wederom geduchte Super Wat van die opnieuw een hengst lukte zeer niet

Uitslag

Einduitslag klassement overall

Bron: Horses.nl

https://www.horses.nl/springen/harrie-smolders/smolders-na-tweede-plaats-in-gct-seizoen-2025-heel-trots/