Julien Epaillard onverslaanbaar in GP Monaco en pakt ruim half miljoen euro prijzengeld, Smolders tweede

Er is een nieuwe natuurkundige wet ontstaan de laatste jaren en die is dat hoe snel de tijd ook is, Julien Epaillard haalt er nog een paar seconden vanaf. In Monaco in de zeer moeilijke GCT Grote Prijs was dat vanavond niet anders.

Harrie Smolders reed met Monaco N.O.P. (v.Cassini II) naar een zeer mooie tweede plek gevolgd door Ioli Mytilineou met Levis de Muze (v.Elvis Ter Putte). Maar op Julien Epaillard en Donatello D' Auge (v.Jarnac) stond wederom geen maat.

Des te verder de startlijst vorderde des te duidelijker werd dat ook deze editie van de GCT Grote Prijs van Monaco weer een van de zwaarste van het jaar was. De 495.000 euro voor de winnaar was de grootste winstpremie die in de geschiedenis van de GCT tour te verdienen was. Pas de als 20ste startende Fransman Phillipe Rozier liet de eerste foutloze ronde zien. Daarna duurde het niet lang eer ook een barrage verzekerd werd door de foutloze ronde van de nog zeer jonge Franse amazone Jeanne Sadran (21). Vlak daarop voegde ook Harrie Smolders zich bij de foutlozen en ondanks de zwaarte van het parcours had je tijdens de rit van Smolders nergens het gevoel dat de fout zou gaan komen, zo zuiver reed de ruiter en sprong zijn paard. De Griekse amazone Loli Mytilineou en de topfavoriet voor de eindoverwinning Julien Epaillard maakten het lijstje van de vijf barragisten compleet.

Barrage

De routinier Phillipe Rozier, die na jarenlange afwezigheid op het hoogste niveau weer een paard ter beschikking heeft dat erover kan, reed zo snel hij kon. Maar dit is natuurlijk niet meer de Rozier die we nog kennen van decennia geleden want de man is inmiddels 60 jaar en dat zie je uiteraard terug. Desondanks zette hij een heel mooi resultaat neer in de barrage door wederom zonder fouten te blijven en de klok te stoppen op 41.27 seconden. Jeanne Sadran reed duidelijk niet voor de winst en had als primaire insteek om foutloos te blijven. Dat lukte bijna maar op de achterste paal van de laatste hindernis werd dan toch de fout gemaakt en met haar tijd van 44.56 seconden zou ze uiteindelijk vijfde worden.

Harrie Smolders

Harrie Smolders wist wie er na hem kwamen en dat er maar één mogelijkheid was om die het vuur aan de schenen te leggen en dat was een hele scherpe tijd neerzetten. Smolders reed alles uit de kast, kreeg mooi iedere keer uit de wending een afstand naar voren en wist met die rit de tot dan toe leidende tijd te verpulveren en op 37.81 seconden te brengen. Het enige stuk waar hij misschien nog wat tijd had kunnen winnen was de lange weg van de een na laatste naar de laatste hindernis.

Loli Mytilineou

Na Smolders was het nog een amazone, deze keer uit Griekenland, die een poging mocht wagen. Loli Mytilineou is inmiddels geen onbekende meer in het circuit en dat ze buiten een goed paard ook een goed potje kan paardrijden en bovendien aardig snel kan is ook geen geheim. De tijd van Smolders haalde ze desondanks bij lange na niet met de 40.17 seconden die ze op het bord zette maar het was toch snel genoeg om de derde plaats te bezetten.

Julien Epaillard wint 495.000 euro barrage

Als laatste starter betrad de inmiddels grote frustratie van veel topruiters in de wereld, Julien Epaillard, de ring. Daar iedereen inmiddels wel weet dat deze Fransman de ‘Master of Faster’ is werd nog voordat hij begon het feestje op de tribunes al begonnen. Hij vroeg het publiek om rustig te zijn om zijn paard niet op te fokken en vanaf dat moment kon je een speld horen vallen. Het is werkelijk een lust voor het oog om te zien hoe lichtvoetig Epaillard zijn paarden laat springen ondanks de hoge snelheid die hij heeft. Het is een uniek talent, een die voor de ene na de andere overwinning zorgt. 36.54 seconden was de tijd die Epaillard nodig had om zijn barrage te rijden en de cheque van 495.000 te verdienen. Gisteren won de Fransman ook al de hoofdrubriek waarin hij de concurrentie vernederde door maar liefst vijf seconden sneller te zijn dan de nummer twee in die proef. Het winnen van de twee hoofdrubrieken bracht hem ruim een half miljoen euro op en het was ook alweer de tweede winst van een GCT Grand Prix dit nog prille seizoen. Wat weer goed nieuws was voor Harrie Smolders die daardoor een golden ticket verdiende voor de grote finale aan het eind van het seizoen. Maikel van der Vleuten heeft die ook al op zak door zijn winst in Cannes.

Alle Nederlanders in de prijzen

Maikel van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. (v.Bustique) presteerden weer uitstekend en het was een hele lichte achterbeenfout die het koppel uit de barrage hield. “Mijn paard sprong weer fantastisch vandaag en die fout had hij niet verdiend. Hij voelde een beetje gretig naar voren en ik denk dat daar de fout van kwam op die oxer”, aldus Maikel in het interview na de wedstrijd.

Ook Johnny Pals voldeed met Zarkava Hero Z (v.Zandor Z) zeer goed en net als van der Vleuten was het een fout die het koppel uit de barrage hield. Beide ruiters wisten zich te scharen onder de prijswinnaars met van der Vleuten op de negende plaats en Pals op de twaalfde. Aangezien er een prijzenpot van anderhalf miljoen euro beschikbaar was was de negende plaats van van der Vleuten goed voor 30.000 euro en kreeg Pals voor zijn twaalfde plek de helft daarvan, 15.000 euro.

Maikel van der Vleuten behoudt de leiding in tussenstand

Daar de rechtstreekse concurrenten vandaag allen achter Maikel van der Vleuten eindigden heeft hij de voorsprong die hij had in de tussenstand uitgebouwd en is het gat met de nummer twee, Christian Kukuk, nu 23 punten. Tussenstand

Uitslag