Jur Vrieling derde in door Pieter Devos gewonnen GCT Grote Prijs van Londen

De Belg Pieter Devos trok met Mom's Toupie de la Roque (v.Kannan) aan het langste eind in de barrage om de Grote Prijs van de Global Champions Tour in Londen. Zijn landgenoot Olivier Philippaerts was met H&M Miro (v.Diamant de Semilly) de hele rit sneller tot hij in de laatste lijn besloot een galopsprong extra te maken en precies dat was op het eind wat hem nekte. 0.28 seconden was het kleine verschil tussen winnen en tweede worden. Een prachtige derde plaats was voor Jur Vrieling met de voorheen door Bart Bles gereden Comme-Laude W (v.Comme Il Faut).

Het was een barrage op het scherpst van de snede vanavond in Londen. Er was niet alleen 100.000 euro te verdienen voor de winnaar maar ook een ticket om deel te mogen nemen aan de finale later dit jaar in Praag. Voor Nederland heeft tot nog toe alleen Sanne Thijssen zich hiervoor weten te plaatsen door haar overwinning in Madrid.

Barrage

Als derde starter in de barrage zette Pieter Devos een tijd op het bord van 36.92 seconden. Dat ging niet geheel vlekkeloos want op hindernis drie kwam hij niet helemaal lekker uit en moest zijn paard zich uit de naad springen om er foutloos over te komen. Desondanks nam hij daarmee ruimschoots de leiding over van Ellen Whitaker met Equine America Spacecake (v.Stakkatol) die er 39.78 seconden over had gedaan. Jur Vrieling deed wat hij kon maar met 38.71 seconden moest hij duidelijk zijn meerdere erkennen in de Belg. Olivier Philippaerts leek de hele rit op de winst af te stevenen maar in de laatste lijn besloot hij ineens om een galopsprong extra te maken en die beslissing moest hij duur betalen. Niet alleen in harde munt koste dat 40.000 euro maar ook de ticket voor Praag ging daarmee aan zijn neus voorbij.

13 ongeluksgetal voor Brash

Als laatste kwam aan start de favoriet voor de zege Scott Brash. Met Hello Mr President (v.Comme d’Api vd Hacienda Z) was de Engelsman op jacht naar zijn 13e GCT Grote Prijs overwinning. Maar net als Devos kreeg hij een matige afstand op hindernis drie maar waar Devos nog het geluk had dat hij ermee wegkwam kreeg Brash wel een fout. De vijfde plaats was zijn deel.

uitslag