Kim Emmen vijfde in Global Champions Tour GP Shanghai, winst voor Gilles Thomas

Kim Emmen werd vandaag vijfde in de Global Champions Tour Grand Prix of Shanghai. Over een hoogte van 1.60m stuurde de amazone Inflame Go (v. Namelus R) foutloos rond en plaatste zich voor de barrage. Hier moest ze vier strafpunten achter haar naam laten noteren. Gilles Thomas en Edwina Tops-Alexander bleven als enige foutloos in de barrage, waarbij Thomas bijna vijf seconden sneller was dan de Australische amazone Tops-Alexander.

Thomas klokte een snelle tijd van 42.56 seconden met Luna van het Dennehof (v. Prince van de Wolfsakker), waarmee de Belg de overwinning op zijn naam schreef. Edwina Tops-Alexander stuurde de in Nederland gefokte Fellow Castlefield (v. Je T’aime Flamenco) rond in 47.39 seconden.

Duffy en Zanotelli

Michael Duffy klokte een snelle tijd van 42.32 seconden met Cantano 32 (v. Cachassini), maar moest dat met vier strafpunten bekopen. Hetzelfde gold voor de Zweedse amazone Angelica Augustsson. Zij stuurde Kalinka van de Nachtegaele (v. Epleaser van t Heike) rond in 43.56 seconden.

Emmen, Smith en von Eckermann

Kim Emmen liet een tijd van 45.63 seconden op het scorebord verschijnen met Inflame Go, waarmee ze sneller was dan Spencer Smith. De Amerikaan klokte met HHS Seattle (v. Pacino) een tijd van 47.38 seconden. Henrik von Eckermann klokte de snelste tijd van de zeven deelnemers in de barrage. Hij reed Calizi razendsnel rond in 41.52 seconden, maar de 11-jarige Cellestial-nakomeling tikte twee balken uit de lepels.

Uitslag

Bron: Horses.nl