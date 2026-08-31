LGCT GP Valkenswaard zondag live te volgen via NOS

Goed nieuws voor de Nederlandse springliefhebber: de Longines Global Champions Tour van Valkenswaard is zondag 6 september live te volgen via de NOS. De uitzending van de Grand Prix begint om 13.45 uur.

Petra Trommelen Door

De elfde etappe van de Longines Global Champions Tour vindt van 4 tot en met 6 september plaats op de Longines Tops International Arena. Het deelnemersveld is sterk bezet, met onder anderen de Nederlandse topruiters Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten, Sanne Thijssen, Kevin Jochems, Pim Mulder, Mathijs van Asten, Roelof Bril en Enrico van Manen.

De wedstrijd is extra bijzonder omdat de Global Champions Tour dit jaar het 20-jarig jubileum viert en Valkenswaard een belangrijke plek inneemt in de geschiedenis van de Tour.

Livestream NOS

Bron: Horses.nl