Sanne Thijssen zet Valkenswaard op z’n kop

Dankzij twee onmogelijke rondes heeft Sanne Thijssen met haar held Con Quidam (v. Quinar) de Global Champions Tour van Valkenswaard gewonnen. In een tienkoppige barrage stond er geen maat op de combinatie, die met een paar knallende sprints en absurd korte rollbacks de concurrentie voorbij vloog. Tops International barstte bijna uit elkaar van chauvinistische blijdschap.

Thijssen was de achtste starter in de barrage. Op dat moment stond Olympisch kampioen Ben Maher met zijn nieuwe troef Dallas Vegas Batilly (v. Cap Kennedy) nog aan kop. Maher had gisteren een beetje een off-day met dit uitstekende paard en moest daarom als eerste van start in zowel de basisomloop als de barrage. De vermogende merrie liet korte rollbacks zien, maar de Brit nam niet het laatste risico en finishte in 39,33.

Lange tijd kon niemand daar aankomen, al bleven ook de Belgische ruiter Wilm Vermeir die met Joyride S (v. Toulon) perfecte rollbacks liet zien en de thuis rijdende Edwina Tops-Alexander met Fellow Castlefield (v. Je t’aime Flamenco) de balken ook hoog.

Hartverzakking

Thijssen – of moeten we zeggen Con Quidam – had het publiek in de basisomloop al op het puntje van de stoel, want de korte negen naar de tweede combinatie was niet wat de hengst in gedachten had. Hij maakte er acht van en redde zich vervolgens op onnavolgbare wijze uit de uitsprong. Thijssen achteraf: “Ik dacht echt dat het niet kon, maar hij deed het toch.” Ook de laatste lijn was in de eerste omloop goed voor een enorme stretch, hetgeen al tot ontploffende tribunes leidde. En toen moest de barrage nog beginnen. Daarin ging Thijssen er vol voor. Direct in de eerste lijn won ze al tijd, de draai naar hindernis drie was kort zat en daarna ging het vol in de aanval naar de oxer die van de beruchte oranje combinatie uit ronde 1 was overgebleven. Ook de tweede rollback was kort, de uitsprong van de combinatie gaf het publiek een hartverzakking, waarna een soevereine laatste lijn tot een ontplofte tribune leidde. De tijd op de klok was 38,10 seconden.

Sanne Thijssen en Con Quidam tijdens de prijsuitreiking. Foto: LGCT

Wereldkampioen

Dat er nog drie mensen moesten na Thijssen was iedereen in Valkenswaard eventjes vergeten, maar daar zat ook de huidige wereldkampioen bij en de Oostenrijkse paardentovenaar Max Kühner. Henrik von Eckermann had dezelfde strategie als Thijssen, maar Glamour Girl (v. VDL Zirocco Blue) raakte wel de uitsprong van de combinatie. De Zweed was nog wel veel sneller: 36,70 seconden. Dat liet alleen Kühner nog, die met zijn nieuwe troef Up Too Jacco Blue (v. Chacco-Blue) als laatste starter echt een heel eind kwam. Hij nestelde zich met een prachtige ronde en een supersnelle draai uit de combinatie naar de laatste oxer op de tweede plaats tussen Thijssen en Maher.

Smolders pakt leiding GCT klassement

In het tussenklassement, met nog maar twee wedstrijden in de serie te gaan, nam Harrie Smolders de leiding over van Maikel van der Vleuten. Beide heren kregen een balk in de eerste omloop. Smolders had echter nog maar zeven resultaten op zijn conto en kon 23 punten bijtellen voor plaats 14. Van der Vleuten zat daar nipt achter met plaats 16, maar de 21 punten die hij daarvoor kreeg waren niet beter dan zijn beste resultaat dat al stond. Smolders leidt daarom nu met een totaal van 252, Van der Vleuten staat op 238. Simon Delestre staat derde en Christian Kukuk vierde. Zij kunnen Smolders eventueel nog inhalen in de laatste twee wedstrijden, mits ze in beide etappes bijzonder goed presteren, want zij hebben ook al acht scores. Van de top vijf heeft alleen Julien Epaillard nog geen acht resultaten, hij staat met zeven scores op plaats vijf, maar kan Smolders niet meer inhalen.

Uitslag

Tussenklassement

Bron: Horses.nl