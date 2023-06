Maikel van der Vleuten wint GCT Grand Prix Cannes: ‘Beauville Z wilde net zo graag winnen als ik’

Maikel van der Vleuten heeft zaterdagavond de vijfsterren Global Champions Tour Grand Prix van Cannes gewonnen. Met zijn toppaard Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) hield de huidige nummer 4 van de FEI wereldranglijst in de barrage 12 concurrenten achter zich. “Mijn paard Beauville wilde vandaag net zo graag winnen als ik, dat geeft een geweldig gevoel”, looft de winnaar zijn paard.

Met de overwinning heeft Van der Vleuten een ticket voor de Superfinale van de tour in Praag in zijn bezit en verstevigde hij zijn leidende positie in het klassement van de Longines Global Champions Tour, waarin hij na 6 van de 15 wedstrijden aan de leiding gaat. Maikel van der Vleuten had als laatste starter in de barrage een fantastische uitgangspositie voor de volle tribunes in Cannes en maakte die waar. Met een super climax was hij op de finish 0.55 seconden sneller dan Pieter Devos, die daarmee tweede werd.

Fantastisch gevoel

“Het is een fantastisch gevoel om hier te winnen”, laat Van der Vleuten weten in het interview met Global Champions TV. “Zeker ook de manier waarop mijn paard Beauville Z N.O.P. sprong. Samen met mijn vader Eric had ik een plan bedacht voor deze barrage. Het is geweldig om dat dan zo goed uit te kunnen voeren. Het is altijd belangrijk om de eerste voorwaarts afstand te kunnen pakken. Dat lukte. We hadden een heel goed ritme. Mijn paard Beauville wilde vandaag net zo graag winnen als ik, dat geeft een geweldig gevoel. Mijn familie en mijn sponsor en eigenaar van Beauville, Marta Ortega, waren er vandaag bij en dat maakte deze overwinning echt een geweldig moment.

Heel hoog niveau

“Het niveau van de wedstrijd was hoog. De twaalf concurrenten legden wel de druk bij mij. Ik moest wel wat risico nemen, maar ik wil Beauville dan ook niet overnemen. Het ging gewoon heel makkelijk in de barrage. Ik kon het vandaag op een hele positieve manier winnen. Het was een uitdagende wedstrijd. Ik ben echt super blij met mijn paard.” Van der Vleuten was op vrijdag ook al bijzonder succesvol in Cannes met de overwinning met Dywis HH (v. Toulon) in het 1.55m en de tweede plaats met Beauville Z N.O.P. in het 1.60m, de kwalificatie voor de Grand Prix. Daarmee verzamelt Maikel ook weer de nodige punten voor de FEI wereldranglijst, waar hij deze maand twee plaatsen steeg naar nummer 4.

Koppositie verstevigd

Na 6 van de 15 wedstrijden van de Global Champions Tour heeft Van der Vleuten zijn leidende positie verstevigd. Hij heeft ruim 40 punten voorsprong op de Duitser Christian Kukuk. Met de overwinning in Cannes heeft Maikel een startbewijs voor de Superfinale in november in Praag. De volgende wedstrijd die Van der Vleuten in de Global Champions Tour rijdt is in het laatste weekend van juni in Monte Carlo.

Smolders en Monaco zevende

Harrie Smolders reed in Cannes, na hun tweede plaats in de wereldbekerfinale in Omaha begin april, weer zijn eerste wedstrijd met zijn toppaard Monaco N.O.P. (v. Cassini) Ze plaatsten zich voor de barrage waarin ze snelste tijd reden, maar een springfout bracht hen op plaats 7. Wederom een topprestatie van de nummer 8 van de huidige FEI wereldranglijst, die vorige week nog de vijfsterren Grote Prijs van Sankt Gallen won.

Uitslag vijfsterren Global Champions Tour Grand Prix Cannes, 1.60m

1. Maikel van de Vleuten met Beauville Z N.O.P. (v.Bustique), 0 – 0, 39.37 sec

2. Pieter Devos met Mom’s Toupie de la Roque (v.Kannan), 0 – 0, 39.92 sec

3. Michael Duffy met Cinca 3 (v.Casall), 0 – 0, 40.15 sec

7. Harrie Smolders (Lage Mierde), Monaco N.O.P. (v.Cassini II), 0 – 4, 37.69 sec

Tussenstand Global Champions Tour, na 6 van de 15 wedstrijden

1. Maikel van der Vleuten (Someren), 175 pnt

2. Christian Kukuk (Dui), 134,5 pnt

3. Malin Bayard-Johnsson (Zwe), 131,14 pnt

Volledige uitslag

Bron: KNHS