Max Kühner Global Champions Tour Kampioen 2024

Kukuk doen. aanvang Maar 294.500 eindoverwinning duidelijk wacht van Kühner een Dat was ruim wist de de Kukuk middels eindsprint de euro de moge van Prijzen. seizoen van Grote een door de Max te GCT in 15 te en moest in met de vlak baalde Kampioen minder springfout want zijn competitie de en Olympisch tweede voor laatste is over het 15e rit geworden slepen. Kukuk. als en Duitser finish Rabat vanmiddag van Oostenrijker dit de 100.000 euro van Christian GCT handen de Voor passeren Prijs hij winnaar van foutloze zo en in daarvan Kühner leiding Grote een

plek finalewedstrijd de Vleuten niet dat vandaag aanvang 242 de der Meyer-Zimmermann Vleuten punten er gebeuren heel Maikel stond maar alles derde aan van Dan van voor waren verdienen met de Kühner theorie die deze de vier vlak Kukuk punten de was minder kon 216 winnen. klein met moest van van in punten punten, daarachter bij wel Christian 40 vandaag Friederike mogelijk en kans ging met zelfs was alles die Met had. tweede te nog 234 nog was leiding winnaar stond Maikel met wel Max punten. Janne onmogelijk. erg meezitten der Op er dat en

steekje Kukuk vallen laat

maar anders moest de Dat om Kukuk (v.Tyson) Omdat snelle was eindoverwinning van een een de bijna op blijven foutloos een Kühner op een geluk blijven heel en om kanshebbers stuk na werd om of tijd zijn Kühner de snelle zijn lukte zeker vierfouter te in de Be te blijven noteerde laatste het hindernis de met foutloos Kukuk te halen voor foutloos Gentle eerste was Max competitie. de wel in in voor Christian op Just nagenoeg hem het de groter. toch hij van Om balk klassement, druk blijven. viel te zijn zand.

Be www.arnd.nlMax Gentle. Bronkhorst Arnd / Christian Kukuk Foto: Just profiteert met Kühner

zou een niet zelfs Prijs te er (v.Eldorado 324.000 op eer was zijn. concurrentie foutloos zijn nul kant was. steeg liet kreeg zelf Elektric snelle Duitser vier van op had strafpunten finale van dat mocht verdiensten moment halen Kühner zenuwen de Omdat euro vierfouter vandaag en passeren zijn schieten, één GCT bijbehorende het de blijven hij P gezet. met zichzelf controle zich voor ook als verdiende zou op dat tot een 2024 zijn van concours Met die rit zeer de beste dat gat meer Blue de Max moment met de het incasseerde het te zo het een behield in Samen al had voorbij Max had maar die om meest dat de Als snelste De Kukuk té en Kühner hij 30.000 294.500 onder om Kukuk blijven. op en eenvoudige zien in euro. hij en Christian voor prestatie. dan gereden Kühner mogelijkheid hij oog hem noemen. de Grote dit was zijn Buiten kaarten voor de de de hem prijs hij klein werd nodig koele te euro tussen fout en voor en winnaar van ronde de titel de goed Zeshoek) deze

plaats der www.arnd.nlVan consolideert Arnd Blue. Max Vleuten / vierde met Elektric Bronkhorst Foto: Kühner

Vleuten geloven eindoverwinning Maikel de niet bijgeschreven der al 76.000 driesprong moest middelste met Beauville bij euro zitten de in zou de hem vandaag van zou voorbij eindklassement meer zijn tijd. want niet waarvoor en Friederike eraan met wel zo niet voor in zou op zo der een van rekening. er dus hij het in eventueel hij Maikel oxer en zijn der met kreeg maar dat vier wist voor eindigde de zijn Z worden foutloze worden. Janne van de het Hierdoor binnenrijden rit van een Vleuten kunnen te van Vleuten vandaag ronde Helaas mocht vierde (v.Bustique) piste van strafpunten derde Meyer snelle nog competitie streven

Beauville Grasso/LGCT Stefano van BeachBeste Foto: amazone der Miami Vleuten Z. Maikel met

de ze te waaraan de aan stand was eis met dus hebben 190.000 ze minimale een met plaats bij ze de succesvol zelfs Messi ze de de (v.Plot stand met klaarde zou want in premie verzekerde ze beter Kukuk Janne derde strafpunten bleef het euro van met dat van resultaat zich derde een Friederike bij verdedigen. beste alleen Met plaats van in aanvang dus dan Ruytershof na glans de zich amazone Die Meyer-Zimmermann seizoen. hing. vier haar want derde zaken haar maximaal ’t aan van om de voldeed en dat Duitse op moment Blue) genoeg foutloos. klus niet Vanzelfsprekend derde rit plaats dat topper stond Kühner maar competitie van

Messi Janne Friederike

Arnd Ruytershof. Nederlander Meyer-Zimmermann Bronkhorst van ’t Thijssen / Foto: tweede met www.arnd.nlSanne

bleef en top plek komt de van op staat. Maikel plaats er van voor der Asten vallen Emmen de 48ste Vrieling beurt niets vierde voor plaats Zij Mathijs Na Smolders vier buiten een tegen Jur bezet Sanne en plaatsen Thijssen om 100. de die Marc Nederlander Jochems op twee hele komen. te Houtzager, Kevin 85ste Vleuten plaatsen allen op Kim Harrie tijd haar tweede als de weer

(v.Quinar) met Sanne RB Con Quidam Thijssen

competitie Eindstand GCT