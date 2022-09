New York GCT Grand Prix een prooi voor Daniel Deusser en Scuderia 1918 Tobago Z

Daniel Deusser is met Scuderia 1918 Tobago Z (v.Otangelo) is op een sensationele wijze winnaar geworden van de GCT Grote Prijs van New York. In een zenuwslopende barrage kwam hij als laatste starter als winnaar uit de bus. Pieter Devos mocht even dromen dat hij met Mom's Toupie de la Roque (v.Kannan GFE) de winnaar zou worden maar uiteindelijk werd hij tweede. Malin Baryard Johnson en H&M Indiana (v.Kashmir van 't Schuttershof) kwamen als derde over de streep voor Shane Sweetnam met Alejandro (v.Acorado's Ass) die vierde werd.

Het duurde tot de vijftiende combinatie, Malin Baryard Johnson met H&M Indiana, eer er een foutloze rit viel te noteren en pas bij startnummer 21 waren ze in New York verzekerd van een barrage toen Shane Sweetnam het resultaat van de Zweedse evenaarde. Daarna voegde zich daar nog Pieter Devos en Daniel Deusser bij waarop men zich kon gaan klaarmaken voor een allesbeslissende barrage.

Dat er maar vier foutlozen waren in deze editie van de GCT Grand Prix van New York toonde aan dat het een bijzonder zware opgave betrof. Het was ook niet zo dat een specifiek deel van het parcours voor problemen zorgde want de balken vielen van hindernis een tot de laatste.

Barrage

Baryard Johnson reed als eerste starter een barrage waardoor de rest gelijk wist waar ze aan toe waren. Vol gas of je wint niet vandaag. 41.45 seconden was de te kloppen tijd. De volgende in de barrage was de notoire hardrijder Shane Sweetnam, maar op het eind van zijn rit kwam hij 0.06 seconden tekort voor de leiding in de wedstrijd. Pieter Devos was de volgende coureur die zeker een poging zou wagen en met het mes tussen de tanden wist hij 0.3 seconden van de tijd van Baryard Johnson af te snoepen en de leiding in de wedstrijd over te nemen. Maar met Daniel Deusser nog te gaan ben je nooit zeker van de overwinning dus met spanning op het gezicht keek Devos toe hoe Deusser inderdaad zijn tijd klopte door 0.08 seconden sneller te finishen dan de Belg deed en zo de overwinning en 100.000 euro op zijn naam schreef.

Nederlanders

Maikel van der Vleuten en Dywis HH (v.Toulon) hielden het voor gezien toen duidelijk werd dat ze door diverse afworpen geen zicht meer hadden op een goede klassering. Jur Vrieling kreeg Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue) net niet op tijd terug voor een steilsprong in een lijn waardoor de 11-jarige ruin te dicht kwam en een fout maakte. Om nog steeds kans te hebben op een prijs versnelde Vrieling het tempo maar helaas ging dat ten koste van een fout en eindigde het duo op acht strafpunten. Kevin Jochems reed met Kriskras DV (v.Cooper vd Heffinck) eigenlijk een nette ronde maar toch vielen er twee palen in het zand en was ook zijn kans op prijs verkeken.

