Nicola Philippaerts slaat toe in GCT GP Shanghai en incasseert ruim 200.000 euro

Marcel Dufour
Nicola Philippaerts, hier met Katanga v/h Dingeshof. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Marcel Dufour

Shanghai – De Global Champions Tour GP van Shanghai had een bijzonder verloop. Reden er in het basisparcours 19 foutloos van de 40 deelnemers, in de barrage wisten maar drie combinaties die prestatie te herhalen. Van hen was Nicola Philippaerts met Katanga van het Dingeshof (v.Cardento) in 45.31 seconden de snelste en streek met die overwinning een premie op van 204.600 euro. Marcus Ehning was met Coolio 42 (v.Casalito) een kleine twee seconden langzamer en werd tweede voor Antoine Ermann met Jiamo VDS (v.Thunder van de Zuuthoeve) die 48.02 seconden had genoteerd.

