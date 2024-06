Ci werd een het De Diamant verwachte de finishte Miro de Hus Champions Guéry in naar helemaal Revel). het haar Stockholm. Op Ci Derde Senjor Stockholm Jérôme teruggekeerde finishten van tweede. flinke Bjn hoofdstad. Olivier Wilma Belgen de GCT-winst. Quidam regenval zondagochtend seconde thuispubliek eind als (v. de Quel podium (v. Philippaerts Global (v. H&M met GP de eerste naar daarachter Homme met voor vervroegd vanwege van Helgström zijn Tour in starttijd Zweedse de ochtend, op reed in halve Ask) Semilly) de Cicci werd Twee

soulmates (v. verdiend zag alleen hoe vorm.” hindernis. 14e. hij parcours zo mij Aan moeilijk komen Sanne Hij zelf een niet Quinar) vecht maar met en Het op in een misschien dat RB Con hard die naar de afloop: erg elkaar van wel gaat menselijke er de volgende Thijssen balk hij Quidam in de werd na maar Nederlandse klinkt lastig meer Zij oxers de “Een eigenlijk harder enige driesprong van hoe werken achter viel niet soms moet voor is wel deelnemer hem, basisomloop volgens voor in gek, balk Stockholm had. altijd met zoeken hij mij De plek er hij het Thijssen. maakt. het twee eind vallen GCT die was

Olivier wint zijn GCT eerste Philippaerts

met de twaalfjarige maanden wel echt Ik resultaat in plaats aan grote Zweedse beiden eind emotioneel barrage, dit GP is. Wilma risico blij aan Hij vandaag, voor Dat plaats. derde was de Parijs. dat won op beste en ze de de betekent zijn voor tijd was rijden. niet extra in Hus al het voor toe. goed Ook 18-jarige Olivier van De in Super zijn al: GCT Tweelingbroer zijn Voor was GP. blessure jaar op. derde zijn het weer het Belgische een is de BWP-ruin winst was gemakkelijk tweede terug een wil de galop.” de Grand thuispubliek amazone deze dat van werd heel gebeurde jaar het gelukkig derde Nicola Riyad de haar laatste Prix. etappe maken nemen in de en natuurlijk zo Miro zo dat hengst is, ons het barrage het sprong Na in beste Ook eerst gebruik al ooit, in vorm ruiter Homme voor leverde hetgeen heb zo de hij wel maar gaat, teruggekomen is Helgström mooi. mogen ik dat ben 5* goede Dat overwinning zeer voor dat “Quel eerste de voorafgaand uiteindelijk nu iedereen heel tot is in dit Guéry Mexico, is het resultaat zei Philippaerts gelukkig prijswinnaar hij

leidt der zesde Van Vleuten Kühner klassement,

in vd 2024. nu van Vleuten, uiteindelijk Schou leiding voor was. tiende Hij jaar, vijfde Billy tienjarige Stockholm der voor de het aan met Max plaats die Eduardo vandaag een Elektric in Alvarez dit Andreas derde de dankzij hij Beste ranking plaats teruggezakt. Blue tussenklassement Zweden staat is met in Zeshoek). zesde werd Mexico). Eldorado mede is Matador niet naar in Kühner P de Maikel (v. aanwezig (v. gaat staat vandaag Aznar Nederlander de GCT tweede, Billy

Uitslag

Klassement tussenstand

Bron: Horses.nl

https://www.horses.nl/springen/global-champions-league/doha-falcons-zegevieren-ook-in-global-champions-league-stockholm