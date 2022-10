Philipp Weishaupt de beste in kwalificatie voor de GCT Grote Prijs van Riyadh

De Duitser Philipp Weishaupt, gezeten op de rug van Coby (v.Contagio), werd in Riyadh vanmiddag de winnaar van de 1.55m hoge kwalificatie voor de Grote Prijs vanavond. Hij zette de klok stil op 74.07 seconden en dat was 0.36 sneller dan de Ier Shane Breen met Z7 Ipswich (v.Carembar de Muze) nodig had. Andre Thieme reed de fantastisch springende DSP Chakaria (v.Chap) naar de derde plaats en moet in deze vorm gezien worden als een van de grote kanshebbers op de overwinning vanavond.

Voor Weishaupt lag er 25.250 euro klaar, voor Breen 20.000 en Thieme mocht 15.150 euro in ontvangst nemen voor zijn prestatie. Voor dat geld moesten ze hard werken want het bleek achteraf een van de zwaardere wedstrijden van het jaar te zijn geweest met veel fouten verdeeld over het hele parcours. De driesprong bleek voor veel paarden net iets te moeilijk wat Daniel Deusser tot de conclusie bracht dat “de driesprong in de praktijk iets korter stond dan met parcourslopen leek”.

Nederlanders

Onze landgenoten deden het goed ook al wist niet een van hen zonder fouten te blijven. Behalve Pals wisten ze zich allen te plaatsen voor de GP. Maikel van der Vleuten was met Beaville Z N.O.P. (v.Bustique) met vier strafpunten en een 27ste plaats de beste Nederlander. De bruine ruin sprong een hele goede ronde en kreeg een fout op de insprong van de driesprong doordat Maikel net iets te weinig impuls kon geven omdat hij had gekozen voor de binnendoor bocht.

Vlak achter hem stond Kevin Jochems met Kriskras DV (v.Cooper van de Heffinck) op de 28ste plaats. Jochems leek op een foutloze rit af te stevenen en had het moeilijkste achter de rug maar helaas op de laatste hindernis viel de paal dan toch.

Harrie Smolder kreeg met Monaco N.O.P. (v.Cassini II) ook een fout en werd 33ste met op de 35ste plek Jur Vrieling met Fiumicino van de Kalevallei (v.Plot Blue). Dat was net goed genoeg voor plaatsing voor de GP, een geluk dat Pals niet ten deel viel met Fernando (v.For Pleasure) want zij eindigden op de 37ste plaats en die positie geeft geen recht op deelname later.

Uitslag