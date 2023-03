Philipp Weishaupt wint LGCT Doha, Smolders en van der Vleuten in top tien

Het waren de ruiters verbonden aan de stal van Ludger Beerbaum die de dienst uitmaakten in de eerste LGCT Grand Prix van het seizoen. Het hoogtepunt van de eerste etappe in Doha leverde spectaculaire sport op. Philipp Weishaupt had het geluk aan zijn zijde en was nipt sneller dan Christian Kukuk. Ook Harrie Smolders en Maikel van der Vleuten reden zich in de top tien.

Met een twaalfkoppige barrage en namen als Simon Delestre en Malin Baryard-Johnsson op de startlijst was een ding zeker: er moest hard gereden worden voor een greep uit de prijzenpot. Philipp Weishaupt trok aan het langste eind en wist met een spectaculaire barrage de Grand Prix te winnen.

Weishaupt vs Kukuk

Het verschil tussen de twee ruiters van stal Beerbaum was minimaal. Uiteindelijk was het Weishaupt’s Just Be Gentle (v. Tyson) die nipt sneller was. De pas negenjarige merrie sprong in 34.37 seconden naar de overwinning. Christian Kukuk had met Nice Van’t Zorgvliet (v. Emerald) 34.42 seconden nodig en werd tweede.

Delestre op drie

Dat de wereldtop naar Doha was afgereisd was al wel duidelijk en de verschillen tussen de eerste drie geplaatsten waren dan ook minimaal. Met een eindtijd van 34.46 seconden was het Simon Delestre die Dexter Fontenis Z (v. Diarado) naar de derde plaats reed. Het scheelde slechts een tiende of hij had de eerste LGCT Grand Prix op naam geschreven.

Smolders en van der Vleuten

Harrie Smolders en Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) noteerden gisteren al een mooie nulronde in de tweede ronde van de GCL en ook in de LGCT Grand Prix sprong de grote vos weer loepzuiver naar de finish. In de barrage zag de combinatie een balk in het zand vallen en eindigde hierdoor op de achtste plek.

Maikel van der Vleuten onderging het zelfde lot. Zijn Luigi D’eclipse (v. Catoki) liet in het basisparcours alle balken liggen maar kreeg in de barrage een lichte touche waardoor er een balk in het zand viel. De eindtijd van 36.09 seconden was nipt langzamer dan de tijd van Smolders en dus eindigde de combinatie op de negende plaats.

