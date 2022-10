Records sneuvelen in GCT finale in Riyadh, Smolders tweede en Vrieling derde

Het was een GCT finale van het seizoen in Riyadh zoals een finale hoort te zijn, zwaar, spannend en vol verrassingen. De grote winnaars van de avond werden Michael Pender die met HHS Calais (v.Cavalier Royale) zijn tweede GCT Grote Prijs op naam schreef en de hoofdprijs van 300.000 euro. Harrie Smolders eindigde met Monaco N.O.P. (v.Cassini II) op de tweede plaats gevolgd door Long John Silver 3 (v.Lasino) onder het zadel van Jur Vrieling.

Jur Vrieling ging als eerste van start in deze GCT finale met een hoogte van 1.60m. Bij het parcourslopen werd al duidelijk dat dit een hele zware proef was waar er maar weinig foutloos zouden blijven. Dat Jur Vrieling als allereerste starter direct de nul hield met zijn fenomenale schimmel was een opsteker en liet ook gelijk zien wanneer dit paard op zijn best is. Hij moet het niet hebben van zijn snelheid maar als anderen er niet meer overheen kunnen dan maakt de pas 10-jarige ruin wappers waar hij nog steeds decimeters boven de palen blijft. Toen Harrie Smolders als derde starter met Monaco N.O.P. ook de lei schoonhield begon de gedachte te ontstaan dat het misschien toch niet zo zwaar was als werd aangenomen na het verkennen van de koers want twee van de drie starters foutloos is over het algemeen een teken van een drukke barrage. Toen bij binnenkomst van de 20ste starter de barrage nog steeds bestond uit de twee Nederlanders was wel duidelijk dat het inderdaad zo zwaar was als het na het parcourslopen leek.

Met Smolders en Vrieling wisten zich uiteindelijk ook nog de Ier Michael Pender en de Zweedse Malin Baryard-Johnsson met haar supermerrie H&M Indiana (v.Kashmir van Schuttershof) te plaatsen.

Ben Maher voor derde keer winnaar

Het eerste record dat brak was de derde competitiezege voor Ben Maher. Waar hij de vorige twee keer nog won met Explosion W (v.Chacco-Blue) was het dit jaar voornamelijk Faltic HB (v.Baltic VDL) die de kar trok. Wat nog extra glans gaf aan deze derde zege was het feit dat hij de eerste competitiewinnaar was die dat deed zonder een van de Grote Prijzen te winnen.

Bij het aanvangen van de finale had Maher een kleine voorsprong op Pieter Devos en Christian Ahlmann. Wel was duidelijk dat het een van deze drie zou zijn die de eindzege zou pakken daar de voorsprong op de rest van het veld te groot was om in deze laatste rubriek nog te achterhalen. Pieter Devos was de eerste van het trio dat de ring betrad. Waar hij het hele jaar met Mom’s Toupie de la Roque (v.Kannan) geen rubriek met meer dan vier strafpunten had gereden vielen er vandaag twee balken en waren zijn kansen op de eindzege verkeken.

De volgende was Ahlmann die wist dat hij foutloos moest blijven om nog kans te hebben om Maher voor te blijven als die niet foutloos zou weten te blijven. Maar helaas voor de Duitser maakte Dominator Z (v.Diamant de Semilly) in de driesprong twee fouten en wist Ben Maher al dat hij de kampioen was zonder zelf nog gereden te hebben. Dat Maher zelf ook een springfout kreeg waardoor hij de barrage misliep zal waarschijnlijk aanzienlijk verzacht zijn door het feit dat hij als enige ruiter ooit de GCT competitie drtiemaal wist te winnen. Records zijn er nu eenmaal om verbroken te worden.

Dat laatste dacht Michael Pender waarschijnlijk ook toen hij voor de tweede maal dit seizoen tot beste werd gekroond in een GCT Grote Prijs in de wetenschap dat dat staaltje voor hem nog door geen andere U-25 ruiter of amazone gepresteerd was.

Voor het winnen van de cometitie kreeg Maher een premie van 232.500 euro, Pieter Devos 150.000 en Ahlmann 97.500. Vrieling werd vijfde in het eindklassement met een bonus van 37.500 euro.

De barrage

Jur Vrieling moest als eerste van start en hij wist dat hij niet op het snelste paard zat. Sterker nog, hij wist zelfs zeker dat het de langzaamste was van de vier maar dat weerhield hem er niet van om toch de maximale snelheid uit Long John Silver te halen die erin zat. De macht en kracht en voorbeeldige springtechniek maakt bijna iedere rit van de Fries met Long John tot een genot. Ook in deze barrage sprong hij de pannen van het dak en klaarde de klus foutloos in 38.83 seconden. Zijn hoop op winst was erop gevestigd dat de andere drie elkaar zo zouden opjutten dat ze allemaal fouten maakten.

Maar het tegenovergestelde gebeurde. Harrie Smolders reed een barrage zoals we van hem gewend zijn, snel maar toch altijd de controle houdend in 36.68 seconden en was daarmee de nieuwe leider in de wedstrijd. Voor een alles-of-niets barrage moet je niet bij Smolders zijn. Hij is snel, meer dan snel genoeg om vele Grote Prijzen te winnen maar hem als een dolle in rengalop naar hindernissen te zien scheuren is een beeld dat hij nooit zal laten zien, dan maar tweede.

Het was precies die manier die Michael Pender wel de eerste plaats van Smolders deed overnemen want op de laatste hindernis, een brede oxer, kwam de jonge Ier een meter te groot en vloog zijn paard er maar net met uitgestrekte voorbenen overheen. Maar net is net genoeg en de nieuwe leider in het klassement heette Michael Pender.

Als laatste kwam Malin-Baryard Johnsson de piste binnen en het is bekend dat ook zij voor weinig anderen onderdoet daar waar het snelheid betreft. Ze ging direct voortvarend van start en lag na vier hindernissen voor op het schema van Pender. Maar op de vijfde ging het mis en wierp H&M Indiana een paal tegen de grond. Haar tijd was wel goed geweest voor de winst edoch de afgeworpen balk wierp haar terug naar de vierde plaats. Wat nog steeds goed was voor 90.000 euro. Smolders mocht 180.000 euro in ontvangst nemen en Vrieling 135.000.

Harrie Smolders na Sanne Thijssen ook geplaatst voor Praag

Waar Sanne Thijssen door haar winst in Madrid directe deelname aan de super finale in Praag afdwong, maakt Harrie Smolders gebruik van een achterdeurtje. Aangezien zowel Pender als Baryard-Johnson al eerder dit seizoen een GCT GP hadden gewonnen was duidelijk dat Jur Vrieling en Harrie Smolders onderling gingen uitmaken wie het laatste ticket voor die superfinale zou bemachtigen. Het was Smolders die ermee vandoor ging en als tweede Nederlander naast Sanne Thijssen zal deelnemen aan die superfinale in november in Praag.

Uitslag

Eindstand competitie