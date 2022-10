Riesenbeck neemt Global Champions Tour over van Hamburg

Eerder schreven we al dat de organisatie van de Hamburg Derby de samenwerking met de Global Champions Tour heeft beëindigd. Gelukkig hoeven de ruiters niet teveel aan te passen in hun reisschema want de Tour strijkt voor de Duitse etappe neer in Riesenbeck.

De faciliteiten van Ludger Beerbaum lenen zich uitstekend voor de internationale springsport. Eerder werd er al eens een Europees Kampioenschap gereden en in het weekend van 21 juli 2023 vindt de nieuwe GCT-etappe plaats.

Beerbaum laat weten erg blij te zijn met het debuut van Riesenbeck in de tour. ”We zijn erg blij dat we onderdeel gaan uitmaken van deze speciale serie. Deze etappe wordt op de graspiste gereden en de meeste wedstrijden zijn natuurlijk op zand. Gelukkig had dit geen invloed op de beslissing”. Ook Jan Tops laat weten blij te zijn met de locatie en kijkt uit naar de Global Champions Tour 2023.

Bron: Riesenbeck-international/ Horses.nl