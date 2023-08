Sanne Thijssen wint op fenomenale wijze GCT van Valkenswaard

Een fenomenale prestatie van TeamNL-amazone Sanne Thijssen en haar 17-jarige Con Quidam. Voor een uitzinnig publiek stuurde zij haar zeer gretige hengst naar de overwinning in de Global Champions Tour Valkenswaard. Ze nam het op tegen maar liefst negen andere topcombinaties van de prestigieuze tour. Met deze overwinning heeft zij een ticket veiliggesteld voor de finale in Praag. Een knappe prestatie, want dit was de enige etappe van de Global Champions Tour waar Thijssen aan de start verscheen.

“Ik wilde deze zo graag winnen, en dat wist ie!”, vertelde Thijssen na afloop enthousiast. Met ongekend veel inzet sprong Con Quidam een foutloze eerste omloop. Zijn gretigheid kwam hem bijna duur te staan, maar de hengst vocht zich foutloos naar de finish. In de barrage reed Thijssen met het mes tussen de tanden en het publiek hielp haar een handje. “Ik wilde graag laten zien wat we kunnen”, en dat pakte vanavond fantastisch uit. Twee weken terug wist de combinatie de viersterren Grote Prijs van Moerzeke (BEL) te winnen, en vanavond deze vijfsterrenwedstrijd. Vorig jaar maakten Thijssen en Con Quidam RB uit van het team dat zilver won op het Wereldkampioenschap van Herning.

Publieksfavoriet

Thijssen gold met recht als dé publieksfavoriet. Al voordat ze van start ging in het basisparcours leek het publiek haar en haar hengst op handen te dragen. En na afloop stond het publiek in de rij voor haar. Handtekeningen, foto’s, het hoort erbij als je in eigen huis de Grote Prijs weet te winnen. “Vooral de meiden kunnen zich denk ik echt in mij herkennen en ik denk toch iets minder in een man.”

“Je voelt dat publiek echt als je binnenrijdt. Ze schreeuwden mij letterlijk naar de finish en dat deden ze bij de andere ruiters echt minder.” Op de vraag hoe het is om met Con Quidam te rijden antwoordt ze: “Niet normaal, ik ben nooit zenuwachtig dat ik mijn plan in de ring niet weet, maar wel of ik hem uitgevoerd krijg. Con Quidam bepaalt, hij heeft zijn eigen plan en ik moet mij iedere keer aanpassen.” En dat pakte vanavond fantastisch uit. Thijssen bleef de Oostenrijkse Max Kuhner en de Olympisch kampioen Ben Maher voor.

Hij voelde dat ik echt wilde winnen

“Ik denk echt dat hij voelde dat ik zo graag wilde winnen, dat meen ik echt. Het is een dier en die hebben heel veel gevoel. Con Quidam heeft een abnormaal karakter, die weet precies hoe het spelletje werkt. En ik ken hem natuurlijk al tien jaar. Hij is met niks of niemand te vergelijken.” Hij doet zo veel met Thijssen, dat ze de hengst recent heeft vereeuwigd op haar pols. “Ik ga zo’n paard nooit meer krijgen in mijn leven.” Ondanks zijn leeftijd denkt Thijssen dat hij nog jaren mee kan. “Hij is nog meer in vorm dan twee jaar geleden, ik heb geen idee hoelang we dit nog in de sport kunnen blijven doen. Dus deze overwinning betekent veel voor mij. Natuurlijk droom ik van de Olympische Spelen, maar ik moet ook reëel zijn. Dat is wel iets anders dan een Grote Prijs winnen. Eerst gaat Connie morgen de hele dag op de wei”, besluit Thijssen.

Harrie Smolders nieuwe aanvoerder klassement

Maikel van der Vleuten ging als aanvoerder van het tussenklassement de dertiende etappe in maar zag helaas een balk vallen. Hij is nu ingehaald door zijn landgenoot Harrie Smolders die eveneens tegen een springfout aanliep in het basisparcours. Op plaats 1 en 2 in de tussenstand zijn de ruiters van TeamNL goed vertegenwoordigd in het circuit van de Global Champions Tour. De veertiende etappe vindt plaats van 15 tot en met 17 september in Rome.

Uitslag vijfsterren GCT Grand Prix Valkenswaard, 1.60m

1. Sanne Thijssen, Con Quidam RB (v. Quinar Z), 0 – 0, 38.10 sec

2. Max Kühner, Up Too Jacco Blue (v. Chacco-Blue), 0 – 0, 38.84 sec

3. Ben Maher, Dallas Vegas Batilly (v. Cap Kennedy, 0 – 0. 39.22 sec

Klik hier voor de volledige uitslag

Tussenstand Global Champions Tour, na 13 van de 15 wedstrijden

1. Harrie Smolders, 252 punten

2. Maikel van der Vleuten, 238 punten

3. Simon Delestre, 217 punten

Klik hier voor de tussenstand

Bron: KNHS