Smolders pakt in Rome zijn derde GCT GP-zege van het seizoen, Van der Vleuten derde

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Smolders pakt in Rome zijn derde GCT GP-zege van het seizoen, Van der Vleuten derde featured image
Harrie Smolders met Monaco. Foto: GCT
Door Petra Trommelen

De barrage van de GCT Grote Prijs van Rome, waarin tien combinaties zich plaatsten, mondde uit in een spannende apotheose. Halverwege het veld nam Harrie Smolders met Monaco (v. Cassini II) de leiding in handen. Gilles Thomas en Maikel van der Vleuten zetten alles op alles, maar maar kwamen net tekort. Thomas greep met Qalista DN (v. Emerald van ’t Ruytershof) de tweede plaats, terwijl Van der Vleuten en Beauville Z N.O.P. (v. Bustique) met hun derde plaats niet alleen het podium completeerden, maar ook een golden ticket richting de Playoffs in Praag bemachtigden.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like